El auto que compite con Tesla y arrasa en ventas ya se consigue en Argentina y en cuotas: es uno de los más vendidos del mundo

El modelo insignia de una importante empresa automotriz japonesa mantiene su vigencia a nivel mundial. En Argentina, su auto más vendido se consigue en varias versiones, con precios que van desde $22 millones en su formato base.

Toyota Corolla. Foto: Toyota.

El Toyota Corolla continúa afianzándose como uno de los grandes referentes del mercado automotor global. Con más de tres décadas de historia y millones de unidades comercializadas, este sedán se mantiene dentro del top 3 de los autos más vendidos a nivel mundial, solo superado por el Tesla Model Y.

En Argentina, lo que más llama la atención es que este modelo no solo está disponible, sino que también puede adquirirse mediante planes de financiación que lo vuelven más accesible.

Desde su lanzamiento en 1966, el Corolla se transformó en un símbolo de fiabilidad, eficiencia y bajo costo de mantenimiento. En 2023 y 2024 ocupó el segundo lugar en el ranking global, de acuerdo con Civixplorer, que además posiciona a Toyota como la marca con mayor presencia entre los 15 vehículos más vendidos del mundo gracias a modelos como la RAV4, Hilux y Camry.

El éxito del Corolla responde a una fórmula equilibrada: tecnología actualizada, bajo consumo y una durabilidad reconocida que trasciende generaciones. Su capacidad de adaptación a distintos mercados lo convirtió en un producto universal, presente en América, Europa y Asia por igual.

Competencia y características

En un segmento donde compite con Volkswagen Golf, Mazda 3, Honda Civic y Mercedes A-Class, el Corolla mantiene su atractivo gracias a su diseño sobrio, las constantes mejoras técnicas y la incorporación de versiones híbridas. A diferencia de otras marcas que priorizan cambios estéticos, Toyota apuesta por la evolución tecnológica.

Las últimas ediciones incorporaron sistemas de seguridad avanzados (Toyota Safety Sense), conectividad de última generación y motorizaciones híbridas, en línea con la creciente demanda de vehículos más sustentables.

Disponibilidad y financiación en Argentina

El Corolla se comercializa en el país en versiones nafteras e híbridas, con precios que van desde unos $22.000.000 en su variante base hasta más de $32.000.000 en los modelos híbridos de alta gama.

Su vigencia en el mercado local se sostiene gracias a los planes de ahorro y financiación directa, que permiten acceder al vehículo en cuotas.

“Es uno de los autos más vendidos del mundo y también uno de los más buscados en Argentina por su confiabilidad. Con los planes de financiación, se volvió una opción real para quienes buscan un auto durable y con buen valor de reventa”, señalaron desde una concesionaria oficial.

Toyota en el ranking mundial

El liderazgo de Toyota se refleja en el listado global de ventas. Además del Corolla, destacan la RAV4, la Hilux y el Camry. Actualmente, el podio mundial está compuesto por:

Tesla Model Y: líder absoluto en el segmento eléctrico.

Toyota Corolla: el clásico que mantiene su vigencia.

Toyota RAV4: el SUV preferido en los principales mercados.

El Corolla se mantiene competitivo en el país por varias razones: bajo consumo frente al costo del combustible, disponibilidad de repuestos y servicio técnico en todo el territorio, versiones híbridas que ayudan a reducir gastos y emisiones, y un valor de reventa elevado gracias a su durabilidad comprobada.

Toyota ya proyecta las próximas generaciones del Corolla con un enfoque centrado en la electrificación y la conectividad, buscando mantener su liderazgo en el mercado mundial.