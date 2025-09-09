Plazos fijos después de las elecciones bonaerenses: cuánta ganancia dan los principales bancos en depósitos a 30 días
Los plazos fijos son una herramienta fundamental para el ahorro de muchas personas. Por esto mismo, cada movimiento en la economía es seguido de cerca por aquellos que analizan si colocar una suma de dinero para que genere ganancias en entidades financieras.
El resultado de las elecciones legislativas bonaerenses generó revuelo político, pero también económico, ya que este lunes subió el valor del dólar. Entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre se dieron algunas actualizaciones en las condiciones de los plazos fijos, por lo que resulta fundamental conocerlas.
En la previa a los comicios, los bancos advirtieron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a 30 días. Luego de las elecciones, este martes se actualizaron y hay algunos que se mantuvieron sin cambios.
El valor del dólar oficial escaló y quedó cerca del techo de la banda de flotación, con el cierre de $1.425 este lunes. Estos movimientos coinciden con la actualización de los plazos fijos, que son utilizados por millones de personas en Argentina.
Plazos fijos a 30 días: cuánta ganancia dan los principales bancos por $1.000.0000
- Banco Nación: su TNA está en 47%, la misma que se informó el viernes previo a las elecciones y se ratificó este martes. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $38.630,14.
- Banco Santander: hubo un cambio en su tasa del 38 al 42%, por lo que superó el 40. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $34.520,55.
- Banco Galicia: sin modificaciones, su tasa de rendimiento está en 44%. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $36.164,38.
- Banco Provincia: es otra entidad que no modificó sus valores y quedó en 45%. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $36.986,3.
- Banco BBVA: al igual que el Provincia, mantuvo su TNA en 45% con respecto a la actualización del pasado viernes. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $36.986,3.
- Banco Macro: en este caso se dio una baja, con el paso de 47 a 44,5%, con una disminución del 2,5%. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $36.575,34.
- Banco Credicoop: sin cambios, con una TNA de 47%. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $38.630,14.
- ICBC: sigue siendo uno de los más elevados, con la quietud en el 47,7% que había informado previamente. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $39.205,48.
- Banco Ciudad: sin cambios, su tasa está en 41% para plazos fijos. En caso de colocar $1.000.000, la ganancia a 30 días es de $33.698,63.