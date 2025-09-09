Plazos fijos después de las elecciones bonaerenses: cuánta ganancia dan los principales bancos en depósitos a 30 días

Las entidades bancarias actualizaron su Tasa Nominal Anual (TNA) tras los comicios, por lo que se pueden calcular las ganancias que se pueden obtener.

Inversiones en pesos.

Los plazos fijos son una herramienta fundamental para el ahorro de muchas personas. Por esto mismo, cada movimiento en la economía es seguido de cerca por aquellos que analizan si colocar una suma de dinero para que genere ganancias en entidades financieras.

El resultado de las elecciones legislativas bonaerenses generó revuelo político, pero también económico, ya que este lunes subió el valor del dólar. Entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre se dieron algunas actualizaciones en las condiciones de los plazos fijos, por lo que resulta fundamental conocerlas.

Cajero automático, billete de 10 mil pesos. Foto: archivo NA/Damián Dopacio

En la previa a los comicios, los bancos advirtieron sus tasas nominales anuales (TNA) para los depósitos a 30 días. Luego de las elecciones, este martes se actualizaron y hay algunos que se mantuvieron sin cambios.

El valor del dólar oficial escaló y quedó cerca del techo de la banda de flotación, con el cierre de $1.425 este lunes. Estos movimientos coinciden con la actualización de los plazos fijos, que son utilizados por millones de personas en Argentina.

Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Plazos fijos a 30 días: cuánta ganancia dan los principales bancos por $1.000.0000