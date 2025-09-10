Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto

Las canastas Básica y Alimentaria mostraron subas de 1% en relación a mes anterior. En tanto, para no caer en la indigencia, se necesitó $550.529.

Pobreza en la Argentina. Foto: NA

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto, según la Canasta Básica Total informada por el INDEC.

La CBT aumentó 1% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 23,5%.

En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 13,3%.

Canasta básica

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria, también subió 1% mensual. En comparación interanual, aumentó un 23,5%.

En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,8%.

Datos según grupo familiar

De acuerdo con la medición del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.