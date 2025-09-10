Tras el dato de la inflación en Argentina, cuánto cobrarán los jubilados y beneficiarios de ANSES en octubre
El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.
Teniendo en cuenta eso, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 1,9% en octubre, en línea con el dato de inflación de agosto informado este miércoles.
De este modo, el haber mínimo será de $326.362,44 el décimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan.
Mientras tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $117.274,67 en octubre.
Cuánto cobrarán en octubre los jubilados y pensionados de ANSES
De acuerdo con la inflación de agosto, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono:
- La jubilación mínima: $326.362,44;
- La jubilación máxima: $2.196.110,25;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.089,91;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71;
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.295,92.
En lo que al bono de refuerzo respecta, para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.