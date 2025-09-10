Tras el dato de la inflación en Argentina, cuánto cobrarán los jubilados y beneficiarios de ANSES en octubre

La difusión del IPC de agosto activa el incremento de los haberes durante el décimo mes de 2025.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Teniendo en cuenta eso, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 1,9% en octubre, en línea con el dato de inflación de agosto informado este miércoles.

ANSES Foto: ANSES

De este modo, el haber mínimo será de $326.362,44 el décimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan.

Mientras tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $117.274,67 en octubre.

Cuánto cobrarán en octubre los jubilados y pensionados de ANSES

De acuerdo con la inflación de agosto, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono:

La jubilación mínima : $326.362,44;

La jubilación máxima : $2.196.110,25;

La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $261.089,91;

Las Pensiones no Contributivas ( PNC ): $228.453,71;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.295,92.

En lo que al bono de refuerzo respecta, para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.