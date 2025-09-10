Tras el dato de la inflación en Argentina, cuánto cobrarán los jubilados y beneficiarios de ANSES en octubre

La difusión del IPC de agosto activa el incremento de los haberes durante el décimo mes de 2025.
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 10 de septiembre de 2025, 21:36
Jubilados en Argentina.
Jubilados en Argentina. Foto: NA

El aumento para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

Teniendo en cuenta eso, las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán 1,9% en octubre, en línea con el dato de inflación de agosto informado este miércoles.

ANSES Foto: ANSES

De este modo, el haber mínimo será de $326.362,44 el décimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan.

Mientras tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $117.274,67 en octubre.

También podría interesarte

El cine europeo copa Buenos Aires con dos festivales a precios populares

El cine europeo copa Buenos Aires con dos festivales a precios populares

Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto

Canasta Básica: una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre en agosto

Cuánto cobrarán en octubre los jubilados y pensionados de ANSES

De acuerdo con la inflación de agosto, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono:

  • La jubilación mínima: $326.362,44;
  • La jubilación máxima: $2.196.110,25;
  • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $261.089,91;
  • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $228.453,71;
  • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $149.295,92.

En lo que al bono de refuerzo respecta, para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos. Desde marzo de 2024, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.