Se cayó la aplicación del Banco Galicia: cuál es la alternativa más segura para operar desde homebanking

La aplicación móvil de Banco Galicia y su servicio para empresas, Office Banking, permanece fuera de servicio desde hace varias horas, lo que generó un fuerte malestar entre los usuarios. Los detalles.

Se cayó la aplicación del Banco Galicia. Foto: Unsplash.

Este jueves se vio marcado por una nueva dificultad tecnológica que afectó a uno de los principales bancos del país. La aplicación móvil de Banco Galicia y su servicio para empresas, Office Banking, permanece fuera de servicio desde hace varias horas, lo que generó un fuerte malestar entre los usuarios, quienes rápidamente hicieron sentir su descontento en redes sociales.

Mensajes como “qué desastre” o “prendan la app loco” inundaron la red social X (antes Twitter), donde los clientes manifestaron la frustración de no poder ingresar a sus cuentas ni realizar transferencias, pagos o consultas básicas.

Se cayó la aplicación del Banco Galicia. Foto: App Galicia.

Frente a la magnitud de los reclamos, el Banco Galicia emitió un comunicado en el que reconoció un “inconveniente general” en sus sistemas. La entidad aseguró que su equipo técnico ya trabaja para resolver la falla y pidió disculpas a los clientes por las molestias ocasionadas. Además, anunció que existe una vía alternativa para continuar operando mientras se normaliza el servicio.

Cómo operar en Banco Galicia mientras la app está caída

Según informó la entidad, la plataforma web de Online Banking sigue funcionando con normalidad y está disponible tanto desde computadoras como desde navegadores móviles en el sitio oficial galicia.ar. En caso de que alguna operación requiera validación, los usuarios pueden acceder a la aplicación únicamente para consultar el Token Galicia y luego ingresar ese código en la web.

Online Banking de Banco Galicia. Foto: galicia.ar.

La caída de aplicaciones bancarias no es un hecho aislado y pone de relieve la creciente dependencia de las entidades financieras respecto de la tecnología. Para los clientes, estas interrupciones no solo significan incomodidad, sino también la imposibilidad de acceder a su dinero en tiempo real, en un contexto donde cada vez más transacciones se realizan de manera digital.

Desde la entidad remarcaron que se continuará informando a través de los canales oficiales el estado de la aplicación y la evolución del problema, mientras se espera que el servicio se restablezca plenamente en las próximas horas.