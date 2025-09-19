Celulares, notebooks y hasta termos Stanley con 60% de descuento: cómo y dónde comprar

La plataforma se destaca por su variedad en opciones de pago, con la posibilidad de abonar el pedido en pesos o dólares, este último con un 15% de ahorro adicional.

Venta de celulares. Foto: REUTERS

Una plataforma de comercio digital que permite comprar productos directamente de Estados Unidos y China lanzó descuentos adicionales de hasta 60% a sus habituales promociones.

Se trata de Tiendamia, que bajo el lema “Cybermia”, ofrece a los usuarios un 10% de descuento sin tope y un 15% de reintegro al pagar con Modo por medio de los bancos participantes. La promoción es válida hasta el domingo 21 de septiembre y se aplica para compras a partir de 150 dólares.

Cybermanía. Foto: Tiendamia

Qué comprar en Tiendamia

Además de los cientos de ofertas por hora con hasta un 60% de descuento, entre los productos destacados se encuentran:

Celular Xiaomi 13C a $271.700.

Termo Stanley verde de 1 litro a $112.000.

Macbook Air de 13 pulgadas a $1.800.000.

Tiendamia ofrece acceso a de productos de EEUU y China, filtrados para cumplir con la normativa aduanera argentina. Además, se encarga de realizar todos los trámites, liberando al usuario de cualquier gestión.

En tanto, si el paquete no llega, el cliente recibe el reembolso de su dinero.

Pedidos, entregas, compras online. Foto: Pexels

¿Qué es y cómo funciona Tiendamia?

Tiendamia es un consolidador de compras internacionales, basado en actuar como intermediario entre el cliente final en la Argentina y las grandes tiendas del exterior.

En lugar de tener que lidiar con los procesos de envío internacional, aduanas y regulaciones, la compañía centraliza todo en una única plataforma.