El Gobierno anunció que el agro alcanzó las ventas por US$7000 millones: finalizó la quita de retenciones

Las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicaron que se completó el cupo que se había establecido el pasado lunes en el decreto 682/2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó durante las últimas horas del miércoles que se completó el cupo de US$ 7.000 millones que se había establecido a través del decreto 682/2025.

Esto significa que se terminó la quita de retenciones que estaba vigente para el sector del agro.

“Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto”, explicaron desde ARCA.

La medida había sido implementada el pasado lunes y en dos días alcanzó el número establecido por el Gobierno.

De ahora en más, los exportadores solo podrán inscribir operaciones bajo el régimen anterior al decreto 682/2025, retomando las condiciones vigentes antes de su entrada en vigor.

El decreto mencionado marcaba retenciones cero para la exportación de soja, maíz, otros granos y oleaginosas. La fecha de tope colocada era el 31 de octubre de 2025, aunque también había un límite en los US$ 7.000 millones, ya que aclaraban que la medida llegaría a su fin con “lo que ocurra primero”.

La medida había sido anunciada en el marco de la venta de reservas por parte del Banco Central durante la semana pasada, con el objetivo de mantener el dólar dentro de la banda cambiaria.

La quita de retenciones tuvo éxito, en especial si se tiene en cuenta que la semana pasada hubo muy pocas ventas. Esto llevó a que se vendan productos que se mantenían pendientes, a la espera de novedades en el esquema.