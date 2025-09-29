El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en crisis: ya suman 14 en total

Las entidades de salud atraviesan una etapa problemática producto de incumplir requisitos contables, exhibir falencias administrativas y superar los factores de criticidad que fija la normativa vigente.

Dos obras sociales en crisis. Foto: Pixabay

A través de las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025, respectivamente, la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba.

Esta decisión se integra a un proceso de reordenamiento del sistema sanitario impulsado por el Ministerio de Salud.

Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana. Foto: OSPIA

Los agentes del seguro presentaron irregularidades en balances y estados contables, deficiencias en gestión institucional y limitaciones en la capacidad económico-financiera. Esta situación determinó que la Superintendencia considerara la aplicación de medidas excepcionales.

Ante esta situación, las resoluciones ordenaron que, en un plazo máximo de 15 días, cada obra social presente un plan de contingencia. Este plan debe contener medidas correctivas y metas trimestrales para revertir la situación de crisis. El monitoreo estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, encargado de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos.

Obras sociales en crisis

Con las dos incorporaciones recientes, ya son 14 las obras sociales declaradas en crisis en la actualidad. Por si fuera poco, la Superintendencia inició siete procedimientos de baja y mantiene a otras ocho entidades bajo intervención.

Por ejemplo, recientemente se declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y a la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro, según las resoluciones 1643/2025 y 1644/2025.

Además, durante la actual administración se dispuso el cierre y la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), una de las entidades afectadas por una crisis estructural y financiera que apenas contaba con 50 afiliados.

Estas medidas persiguen el objetivo de garantizar que los agentes en funcionamiento puedan sostener prestaciones de calidad y promover gestión transparente, dijo el parte de prensa.

