Descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025: cuándo aprovechar el especial por el Día de la Madre

La billetera virtual del Banco Provincia anunció un nuevo paquete de promociones para el décimo mes del año. Los detalles.

Como ocurre cada mes, Cuenta DNI se renueva con distintos beneficios y descuentos para sus usuarios. La billetera virtual del Banco Provincia ofrece para octubre 2025 un apartado especial por el Día de la Madre, que se celebrará en Argentina el próximo 19 de octubre.

Cuenta DNI presentó su paquete de promociones para las compras en distintos rubros, aunque con el apartado especial de una de las fechas más importantes para el comercio durante octubre.

Cuenta DNI en octubre 2025: qué días está activo el especial por el Día de la Madre

De cara al Día de la Madre, se ofrece un 30% de descuento en los locales de gastronomía adheridos durante el sábado 18 y domingo 19 de octubre. El tope es de $8.000 por cada persona, que representa consumos de $26.700.

Además, permanece vigente el descuento en carnicerías del 35% en el reintegro de las compras. Sin embargo, hubo una modificación con respecto a septiembre: solo estará disponible el sábado 11.

Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios de octubre 2025

Especial Día de la Madre

30% de descuento en gastronomía: válido el sábado 18 y domingo 19 de octubre. Tope de $ 8.000 por persona, equivalente a $ 26.700 en consumos.

Comercios de cercanía

20% de descuento todos los viernes: tendrá un tope de $ 4.000 por viernes, alcanzable con $ 20.000 en compras.

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento el sábado 11 de octubre: se contempla un tope de $ 6.000 por persona, que se logra con compras de $ 17.000.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días: en octubre tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, equivalente a un ticket de $ 15.000.

Universidades

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses: tendrá un tope de $ 6.000 por semana por persona, alcanzable con $ 15.000 en consumos.

Librerías

10% de descuento los lunes y martes: este beneficio no tendrá tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

10% de descuento los miércoles y jueves: será sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos)

3 cuotas sin interés todos los días. En comercios adheridos, pagando con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app.