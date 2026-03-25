Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Las promociones de Cuenta DNI siguen siendo una ayuda importante para cuidar el bolsillo de los usuarios. Este miércoles 25 de marzo, la billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en rubros esenciales, con beneficios pensados para las compras de todos los días.

Los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles 25 de marzo

Supermercados:

Carrefour (Market, Express y Maxi): ofrece un 10% de ahorro sin tope de reintegro, permitiendo comprar en gran cantidad sin límite de devolución.

Toledo : este supermercado ofrece un 20% de descuento sin tope. Ad

Josimar: ofrece un 15% de ahorro con tope semanal de $6.000, mientras que en supermercados del interior como Sabor Criollo, Super Sofía, Caseros y Chacabuco ofrecen el mismo porcentaje de descuento.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Comercios de cercanía y farmacias:

Los comercios de barrio y carnicerías ofrecen un 20% de descuento en productos de consumo cotidiano. Además, las farmacias y perfumerías adheridas ofrecen un 10% de ahorro sin tope, un porcentaje clave en gastos de salud y cuidado personal.

Los descuentos de todos los días en marzo 2026 de Cuenta DNI

Ferias y Mercados Bonaerenses : 40% de ahorro en puestos identificados, con un tope de $6.000 semanal.

Universidades: 40% de ahorro en comercios dentro de facultades (buffets, fotocopiadoras), con un tope de $6.000 semanal.

Cuenta DNI suma pagos sin contacto: cómo activar el NFC y aprovechar descuentos en transporte, supermercados y más

El Banco Provincia dio un nuevo paso en la digitalización de sus servicios al incorporar pagos sin contacto en su billetera virtual Cuenta DNI. La nueva función permite a millones de usuarios abonar compras directamente con el celular, sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas.

La herramienta utiliza tecnología NFC (Near Field Communication), un sistema que habilita transacciones rápidas y seguras simplemente acercando el dispositivo a una terminal de pago. En esta primera etapa, la funcionalidad está disponible para dispositivos Android y tarjetas Visa emitidas por la entidad.

Cuenta DNI suma pagos sin contacto. Foto: Banco Provincia.

Cómo activar los pagos sin contacto en Cuenta DNI

El proceso de activación es sencillo y puede completarse en pocos minutos desde la aplicación:

Ingresar a Cuenta DNI. Acceder a la sección “Tarjetas” dentro del menú de funcionalidades. Seleccionar la tarjeta que se desea utilizar. Activar la opción de pagos NFC. Aceptar los términos y condiciones. Validar la identidad mediante huella digital u otro método de seguridad.

Una vez completado el procedimiento, el usuario podrá pagar desde la app seleccionando la opción “Pagar con NFC” y acercando el celular al lector del comercio.

¿Qué beneficios ofrece esta nueva modalidad?

El lanzamiento no solo apunta a simplificar las compras, sino también a potenciar el ahorro. Entre las promociones más destacadas se encuentran:

100% de reintegro en transporte público del AMBA (subte, premetro y colectivos adheridos), con tope mensual por tarjeta.

Descuentos en supermercados , como promociones especiales en cadenas reconocidas.

Beneficios en gastronomía y entretenimiento , incluyendo reintegros en espacios como el Movistar Arena.

Promociones en cafeterías internacionales, como Starbucks.

Estos descuentos se aplican de manera automática en cada transacción válida, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia

Ventajas de pagar con NFC

El sistema de pagos sin contacto ofrece múltiples beneficios para los usuarios:

Mayor comodidad: el celular reemplaza la billetera.

Rapidez: las operaciones se realizan en segundos.

Seguridad: incorpora validación biométrica y protección de datos.

Acceso a promociones: permite aprovechar descuentos exclusivos.

Con esta incorporación, el Banco Provincia refuerza su estrategia de innovación tecnológica, adaptándose a nuevas formas de consumo y promoviendo el uso de herramientas digitales en la vida cotidiana.

La posibilidad de pagar con el celular no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también impulsa la inclusión financiera y el acceso a beneficios en distintos rubros.