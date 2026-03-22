Cuenta DNI suma pagos sin contacto. Foto: Banco Provincia.

El Banco Provincia dio un nuevo paso en la digitalización de sus servicios al incorporar pagos sin contacto en su billetera virtual Cuenta DNI. La nueva función permite a millones de usuarios abonar compras directamente con el celular, sin necesidad de efectivo ni tarjetas físicas.

La herramienta utiliza tecnología NFC (Near Field Communication), un sistema que habilita transacciones rápidas y seguras simplemente acercando el dispositivo a una terminal de pago. En esta primera etapa, la funcionalidad está disponible para dispositivos Android y tarjetas Visa emitidas por la entidad.

Cuenta DNI suma pagos sin contacto. Foto: Banco Provincia.

Cómo activar los pagos sin contacto en Cuenta DNI

El proceso de activación es sencillo y puede completarse en pocos minutos desde la aplicación:

Ingresar a Cuenta DNI. Acceder a la sección “Tarjetas” dentro del menú de funcionalidades. Seleccionar la tarjeta que se desea utilizar. Activar la opción de pagos NFC. Aceptar los términos y condiciones. Validar la identidad mediante huella digital u otro método de seguridad.

Una vez completado el procedimiento, el usuario podrá pagar desde la app seleccionando la opción “Pagar con NFC” y acercando el celular al lector del comercio.

Cuenta DNI suma pagos sin contacto. Foto: Freepik

¿Qué beneficios ofrece esta nueva modalidad?

El lanzamiento no solo apunta a simplificar las compras, sino también a potenciar el ahorro. Entre las promociones más destacadas se encuentran:

100% de reintegro en transporte público del AMBA (subte, premetro y colectivos adheridos), con tope mensual por tarjeta.

Descuentos en supermercados , como promociones especiales en cadenas reconocidas.

Beneficios en gastronomía y entretenimiento , incluyendo reintegros en espacios como el Movistar Arena.

Promociones en cafeterías internacionales, como Starbucks.

Estos descuentos se aplican de manera automática en cada transacción válida, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Cuenta DNI suma pagos sin contacto. Foto: Banco Provincia

Ventajas de pagar con NFC

El sistema de pagos sin contacto ofrece múltiples beneficios para los usuarios:

Mayor comodidad: el celular reemplaza la billetera.

Rapidez: las operaciones se realizan en segundos.

Seguridad: incorpora validación biométrica y protección de datos.

Acceso a promociones: permite aprovechar descuentos exclusivos.

Con esta incorporación, el Banco Provincia refuerza su estrategia de innovación tecnológica, adaptándose a nuevas formas de consumo y promoviendo el uso de herramientas digitales en la vida cotidiana.

La posibilidad de pagar con el celular no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también impulsa la inclusión financiera y el acceso a beneficios en distintos rubros.