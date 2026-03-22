Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

La Cuenta DNI del Banco Provincia se consolida como una de las herramientas más utilizadas por los bonaerenses para ahorrar en sus gastos cotidianos.

Este domingo 22 de marzo, la billetera virtual mantiene una batería de descuentos y reintegros que abarcan múltiples rubros, con el objetivo de acompañar el consumo durante el fin de semana y potenciar la actividad comercial en ferias, universidades, estaciones de servicio y destinos turísticos.

A través de estas promociones, los usuarios pueden acceder a descuentos significativos en alimentos, gastronomía y servicios, con topes de reintegro semanales que se renuevan de forma periódica. La propuesta apunta tanto a residentes como a quienes aprovechan el verano para vacacionar dentro de la provincia de Buenos Aires.

Cuenta DNI; supermercado. Foto: Grok AI.

Los descuentos de Cuenta DNI para hoy domingo 22 de marzo

Gastronomía : 25% de ahorro, con tope de ahorro de $8.000 por semana y por persona. Beneficio acumulable con otras promociones del mismo día. Todos los sábados y domingos.

YPF Tiendas Full: 25% de ahorro, con el mismo tope que el sábado.

Toledo: 15% de descuento este domingo 22 de marzo, sin tope de reintegro y en el momento. Además, es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y sin mínimo de compra.

Los descuentos de todos los días en marzo 2026 de Cuenta DNI

Ferias y Mercados Bonaerenses : 40% de ahorro en puestos identificados, con un tope de $6.000 semanal.

Universidades: 40% de ahorro en comercios dentro de facultades (buffets, fotocopiadoras), con un tope de $6.000 semanal.

Cuenta DNI: todos los descuentos en supermercados en marzo 2025

Día : 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000, de $25.000 a partir del 9 de marzo.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (sucursales CasaCentrall y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour : 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

Toledo : 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución en el acto.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Supermercados Josimar: 15% de descuento los miércoles con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

¿Cómo registrarse en Cuenta DNI?

Para obtener estos descuentos, es necesario registrarse en la aplicación Cuenta DNI siguiendo estos pasos: