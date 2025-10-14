Jubilados y pensionados ANSES: 3 beneficios disponibles durante octubre que tenés que conocer

Ya están activos este mes y pocos lo saben. Te contamos cuáles son y cómo aprovecharlos antes de que termine el mes diez del 2025.

Jubilados y pensionados ANSES. Foto: Unsplash.

Durante octubre de 2025, el Banco Nación presenta tres alternativas de financiamiento exclusivas para jubilados y pensionados, con condiciones adaptadas a sus necesidades. Estas líneas están pensadas tanto para quienes buscan resolver gastos urgentes como para quienes desean encarar proyectos personales. Lo mejor: todos los trámites pueden hacerse de manera 100% digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Aunque los préstamos están dirigidos a beneficiarios de la ANSES, no son otorgados por el organismo previsional, sino directamente por el banco. Las opciones disponibles incluyen desde adelantos de haberes hasta créditos personales con plazos extendidos, todos con gestión rápida y simplificada a través de la app BNA+.

El Banco Nación ofrece créditos para jubilados.

1. Nación Previsional BNA

Dirigido a quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, este crédito personal ofrece montos desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo máximo de 72 meses.

Las cuotas no pueden superar el 35% de los ingresos netos mensuales, y el préstamo se otorga a sola firma, mediante un pagaré. Los pagos se descuentan directamente de la cuenta donde se acreditan los haberes.La Tasa Nominal Anual (TNA) es fija al 66%, con un Costo Financiero Total (CFT) en TEA del 116,66%.

2. Nación Previsional

Pensado para jubilados, pensionados y retirados que no perciben sus haberes en el Banco Nación, este préstamo también permite acceder a montos de entre $5.000 y $50.000.000, con plazos de hasta 72 meses.

La cuota no puede exceder el 35% de los ingresos netos mensuales, y el crédito se otorga a sola firma, con amortización mediante cuotas mensuales y consecutivas. En este caso, la TNA fija es del 96%, con un CFT en TEA del 203,06%.

Jubilados en Argentina. Foto: NA

3. Adelanto de haberes

Se trata de un préstamo de libre destino, disponible para jubilados y pensionados que cobran en el Banco Nación. Permite obtener entre $20.000 y $500.000, y se cancela en un único pago, al momento de recibir el próximo haber.

El trámite se realiza de forma inmediata a través de BNA+, y los fondos se acreditan directamente en la cuenta del solicitante. La TNA fija es del 90%, con un CFT en TEA del 183,60%.

Cómo pedir los créditos para jubilados en Banco Nación

El proceso para solicitar cualquiera de las líneas es fácil, rápido y completamente digital. Solo hay que:

Ingresar a la app BNA+ con usuario y contraseña. Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal. Elegir el tipo de crédito, indicar el monto, destino y cantidad de cuotas. Confirmar los datos personales y finalizar la solicitud.

Todo sobre los créditos personales ANSES para jubilados este año. Foto: NA.

Para el Adelanto de Haberes, el trámite es todavía más ágil: la solicitud y acreditación son automáticas, y el pago se descuenta de manera directa en la próxima acreditación de haberes.