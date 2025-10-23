Caputo aseguró que está cómodo con el dólar a $1500 y palpitó las elecciones: “Son más importantes que las del 2027″

Luis Caputo se mostró cómodo con el dólar a $1500 y reafirmó el plan económico del Gobierno a implementarse post elecciones legislativas. La palabra del ministro de Economía.

Luis Caputo

Luis “Toto” Caputo dialogó con LN+ en la mañana del jueves 23 de octubre y se refirió a la volatilidad económica en Argentina con el precio del dólar. En este sentido, el ministro de Economía dijo que está “cómodo” con el dólar a $1500 y consideró que las elecciones legislativas “son más importantes que las de 2027″

“Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política”, consideró Caputo. Además, sostuvo que está “cómodo con el dólar a $1500″.

"Más que cómodo“, reiteró el ministro de Economía frente a la consulta del periodista. Y retrucó: ”¿A qué llamas cómodo? Nosotros estamos en bandas". ”El tipo de cambio, como bien dijo Bessent, lejos de ser bajo, es un tipo de cambio ya más bien alto“, añadió.

El ministro de Economía dialogó con Trebucq en LN+.

La intervención del Tesoro de EEUU en Argentina

Cabe recordar que durante el miércoles 22 de octubre, el Tesoro de Estados Unidos realizó una venta estimada entre 400 y 500 millones de dólares en el mercado argentino para contener la demanda de divisas.

La operación, canalizada a través de bancos internacionales como JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc., apostó a ofrecer una fuerte oferta de dólares cuando el mayorista se acercaba al techo de la banda de flotación en $1.491,56 por dólar.