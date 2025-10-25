Argentina consigue un respaldo financiero de 7 mil millones de dólares: dónde irán los fondos del BID y del Banco Mundial

Los organismos financieros internacionales más relevantes para América Latina anunciaron acuerdos importantes con Argentina.

Javier Milei junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Foto: NA

Los organismos multilaterales Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron desembolsos por más de 7000 millones de dólares para Argentina, destinados a proyectos públicos y privados en los sectores de energía, minería y turismo.

Esta línea de financiamiento llega en un momento clave para el gobierno de Javier Milei, que busca mostrar gestión, atraer inversiones y estabilizar la economía en el marco de las elecciones legislativas.

Según el informe, el paquete incluye “unos 4.000 millones de dólares” del Banco Mundial y “unos 2.900 millones” del BID al sector público, más “1.000 millones” para iniciativas privadas.

Javier Milei y Luis Caputo con el presidente del Banco Interamericano de Desarollo, Ilan Goldfajn. Foto: Presidencia

Dónde irán los 7 mil millones de dólares del BID y del Banco Mundial

El desglose del paquete revela que el Banco Mundial adelantará aproximadamente US$ 4.000 millones mediante sus organismos (BIRF, IFC y MIGA) para impulsar sectores con alto potencial de competitividad como la minería, el turismo y las pymes.

Mientras tanto, el BID comprometió cerca de US$ 2.900 millones para el sector público y US$ 1.000 millones a través de su brazo privado para proyectos en energía, minerales críticos, salud y conectividad.

Las provincias argentinas con mayor perfil para recibir estos fondos son aquellas con recursos naturales o energéticos: la región de la Patagonia, Cuyo y el Noroeste argentino se destacan como “polos de crecimiento”, según el informe de la Fundación Mediterránea que acompaña el anuncio.

Banco Mundial y el BID confirmaron la asistencia a la Argentina. Fotos: Presidencia

Para los analistas, estos compromisos implican una doble lectura: por un lado representan un voto de confianza externa hacia el plan económico del Gobierno; por otro, exigen que los recursos se transformen en inversiones concretas para evitar que el anuncio quede solo en papel.

El ejecutivo que encabeza Milei enfrenta el desafío de canalizar este respaldo en desarrollo productivo, infraestructura y empleo real. Su capacidad de ejecución será clave para que el aval internacional se traduzca en resultados dentro de Argentina.