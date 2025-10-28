Aumenta el subte en CABA: cuánto costará el boleto a partir del 1° de noviembre

Los nuevos valores surgieron del mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. Los detalles.

Método contactless, pago contactless, boleto, subte, colectivo. Foto: buenosaires.gob.ar

Desde el sábado 1° de noviembre, la tarifa de subtes aumentará 4,1% y pasará a costar $1157, mientras el boleto del premetro valdrá $404,95. El nuevo incremento fue formalizado con la resolución 108, publicada en el Boletín Oficial porteño.

Estos nuevos valores, surgen del mecanismo de actualización que sigue la inflación más 2 puntos porcentuales adicionales. En octubre, el cuadro tarifario había subido 3,9%. Para poder pagar, los usuarios del subte deberán contar con la tarjeta SUBE registrada y, en caso de no tener el plástico para viajar con su nombre, deberán abonar una tarifa diferencial de $1189,63.

Subte; transporte público. Foto: NA (Damián Dopacio)

Desde mayo, todas las estaciones del subte porteño tienen al menos un molinete multipagos, un acceso en el que se permite utilizar tarjetas de crédito, débito y pagos QR.

Cuánto costará viajar en subte desde noviembre

El nuevo esquema tarifario del subte en la Ciudad de Buenos Aires contempla un incremento de 4,1% para el boleto de Subte. A continuación, el nuevo valor del pasaje desde el 1° de noviembre:

La tarifa del subte pasará de $1112 a $1157.

Sin contar con la tarjeta SUBE registrada, el valor será de $1189,63.

Para los beneficiarios de la Tarifa Social, el boleto será de $404,95.

La tarifa estudiantil llegará a $161,98.

Aumenta el precio del subte Foto: buenosaires.gob

En el caso del premetro, las tarifas serán las siguientes:

En noviembre, el pasaje será de $404,95.

Tarjeta SUBE sin nominalizar alcanzará $643,87.

Cuáles son los beneficios para los pasajeros frecuentes del Subte

Aunque habrá un aumento de tarifas en noviembre, continúa vigente el descuento para los pasajeros frecuentes de este transporte público, que beneficia a los usuarios con bonificaciones de 20%, 30% y 40% cuando superen los 20, 30 o 40 viajes mensuales, respectivamente.

Se habilitó el pago del subte con QR. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Desde el 1 de noviembre, los beneficios en la tarifa por cada viaje serán los siguientes:

1 a 20 viajes: $1157;

21 a 30 viajes: $925,60;

31 a 40 viajes: $809,90;

41 viajes en adelante: $694,20.

Desde SBASE recordaron que siguen vigentes los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera.