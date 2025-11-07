PAMI entrega pañales gratis para jubilados a domicilio: cada cuánto hay que renovar la solicitud

Se podrán recibir hasta 90 unidades mensuales para garantizar la accesibilidad a insumos. Cuáles son los requisitos y qué hacer si no te llegan.

Pañales de PAMI Foto: PAMI

El Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) continúa reforzando su política de acompañamiento a jubilados y pensionados con la entrega gratuita de pañales a domicilio. Este beneficio permite a los afiliados recibir hasta 90 unidades mensuales directamente en sus hogares, garantizando comodidad y accesibilidad para quienes necesitan este insumo de forma regular.

Aunque la distribución de pañales comenzó a implementarse hace algunos meses y ya alcanza a miles de afiliados, PAMI insistió en que es importante mantener los datos personales actualizados (como el número de afiliado y el domicilio, por ejemplo), ya que los envíos se realizan según la información registrada en el sistema.

Pañales PAMI. Foto: Pinterest / PAMI.

Por ejemplo, en caso de mudanza del afiliado o errores en la dirección (ya sea por calle o incluso código postal), los beneficiarios pueden comunicarse al 138 (PAMI Escucha y Responde) o acercarse a una agencia para solicitar la corrección.

Cada cuánto hay que renovar el trámite en PAMI

El aspecto más relevante del programa es su periodicidad de renovación: aquí los afiliados deben actualizar la solicitud cada seis meses, presentando una nueva Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera y luego, los profesionales pueden confeccionar hasta seis órdenes consecutivas, lo que permite mantener la cobertura activa y evitar demoras en la entrega.

Distribución de pañales de PAMI: quiénes pueden acceder

El servicio está disponible para todos los afiliados de PAMI que cuenten con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por su médico de cabecera. Cada beneficiario puede recibir hasta 90 pañales por mes. Si se requiere una cantidad mayor, el pedido será evaluado por el Nivel Central de la institución, que determinará el número final según el caso clínico.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

Una vez aprobada la solicitud, la distribución queda a cargo de proveedores autorizados que gestionan las entregas directamente en los domicilios. El sistema notifica al afiliado en distintas etapas:

Cuando el pedido ingresa al circuito de envíos. Durante la preparación del paquete. Al momento de salir a reparto. Y finalmente, con la confirmación de entrega.

Si el beneficiario no se encuentra en el domicilio, se deja un aviso y se coordina una nueva visita. En caso de persistir el inconveniente, PAMI se comunica para definir un punto de retiro alternativo cercano a la vivienda.