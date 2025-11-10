El dólar cerró a $1.445 este lunes 10 de noviembre: qué pasó con las acciones, bonos y el riesgo país

En detalle, las fluctuaciones económicas más importantes para que tengan en cuenta los argentinos.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Mientras que las acciones y ADRs operaban en alza al promediar la tarde, con subas de hasta 11%, el dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios con relación a su último cierre. De esta manera, inicia la semana sin variaciones en su precio y continúa por debajo de los $1.450.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.445 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: via REUTERS

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada; el dólar mayorista cerró en $1.447,5 y no registró variaciones en la primera rueda hábil, quedando a más de $52 del techo cambiario (actualmente en $1.500,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,29% hasta $1.455, y el CCL (Contado Con Liquidación) hizo lo mismo un 0,1% hasta los $1.473,2.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Acciones y bonos argentinos, en detalle

Esta tarde, el S&P Merval registra una suba de 2,25%, hasta los 2.929.484,00 puntos. En el panel líder, registran las mayores subas Ternium (11,21%), Aluar (9,70%) y Sociedad Comercia del Plata (7,24%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operan en verde. Las principales ganancias son de Telecom Argentina (5,21%), YPF (3,01%) y Loma Negra (1,67%).

En los títulos públicos, el AL30 sube 1,28% y el AL35 avanza 1,64%; mientras que el Riesgo País se ubica en 603 puntos básicos tras caer 6,80%, según la medición de JP Morgan.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban elviernesenUS$40.260 millones, al desprenderse de US$796 millones debido a un pago de vencimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI).