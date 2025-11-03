Aseguran que EEUU busca la dolarización global y Donald Trump ve a la Argentina como “candidato principal”

Con el objetivo de contrarrestar la influencia de China en distintas economías, el presidente estadounidense piensa en el país sudamericano como un aliado.

Donald Trump busca promover el dólar en distintas economías. Foto: via REUTERS

El yuan, la moneda que China promueve como alternativa al dólar, se abre un creciente espacio en todo el mundo y América Latina no es la excepción. Eso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo sabe y es una tendencia cuyo rumbo pretende modificar.

Es por eso que el diario británico Financial Times reveló que dirigentes estadounidenses están discutiendo activamente formas de alentar a otros países a adoptar el dólar como su moneda principal. En caso de adoptar esta iniciativa, el presidente republicano ve a Argentina como uno de los países en los que la dolarización es viable.

La dolarización, una posibilidad en Argentina. Foto: REUTERS

Teniendo en cuenta que Javier Milei propuso, en varias ocasiones, una dolarización total de la economía, el Financial Times señala que Argentina es vista por “algunos formuladores de políticas y economistas” como un “candidato principal” para adoptar el dólar. Esta visión se fundamenta en la “frecuente pérdida de confianza en el peso” argentino.

La mención de Argentina se produce en medio de la involucración de Estados Unidos para intentar calmar una reciente crisis de mercado en el país sudamericano. Sin embargo, ambas naciones afirman que la dolarización “no está activamente bajo consideración” en este momento.

Las discusiones en la administración Trump sobre la dolarización surgen en un momento de preocupación por el impulso de Beijing para que los mercados emergentes utilicen menos el dólar en las transacciones transfronterizas.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

La dolarización en Argentina, ¿un plan apoyado por Estados Unidos?

Según el informe, el profesor de Johns Hopkins University y experto en dolarización, Steve Hanke, se reunió con personal de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro y la Casa Blanca, para explorar cómo la administración podría promover esta política. En ese encuentro, Hanke explicó a los funcionarios que Argentina sería uno de los candidatos “obvios” para esta política, junto con otras naciones como Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Un portavoz de la Casa Blanca confirmó las reuniones con Hanke, pero enfatizó que la administración aún no llegó a una decisión oficial sobre si alentar la dolarización, aunque Trump “reafirmó repetidamente su compromiso de mantener la fortaleza y el poder del dólar”.

Aunque el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, descartó la dolarización como una opción a corto plazo debido a la falta de reservas de dólares y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la dolarización podría condenar a Argentina a un bajo crecimiento al obligarla a adoptar las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos; para figuras como Jay Newman, de Elliott Management, es lo que “tiene que suceder si quieres romper el ciclo”.