El dólar cerró a $1.435 y el riesgo país superó los 600 puntos este miércoles 12 de noviembre

El detalle de la cotización del dólar en una nueva jornada de estabilidad financiera. Qué pasó con las acciones y bonos argentinos en Wall Street.

Dólares. Foto: via REUTERS

Este miércoles 12 de noviembre, el dólar minorista cayó $10 y cerró a $1.435 en el Banco Nación, mientras que la cotización mayorista terminó en $1.412, pese a haber alcanzado un mínimo de $1.390 durante el día.

En cuanto a las cotizaciones financieras, el MEP se ubicó en $1450,06, mientras que el contado con liquidación (CCL) cerró en $1471,78. En paralelo, el blue se mantuvo sin cambios en $1.440.

El dólar cerró en $1435. Foto: via REUTERS

Qué pasó con el riesgo país y las acciones

Por su parte, el riesgo país marcó un alza de cinco unidades a 603 puntos básicos. De esta manera, volvió a quedar por encima de la barrera de los 600.

Cabe señalar que el indicador elaborado por JP Morgan lleva una caída de casi 480 puntos desde los 1.081 previos a las elecciones.

En tanto, las acciones y ADRs operaban en alza al promediar la tarde, con subas de hasta 5%. El S&P Merval registró una suba de 0,80%, hasta los 2.982.197,57 puntos.

El panel líder operaba de manera mixta. Registran las mayores subas Sociedad Comercial del Plata (5,54%), Loma Negra (5,28%) y Telecom Argentina (4,52%). Las máximas bajas son de Aluar (-3,20%) y Transportadora Gas del Sur (-2,37%).

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas operaron mayormente en verde. Las principales ganancias son de Loma Negra (5,39%), Banco Macro (4,35%) y Grupo Supervielle (3,78%).

En los títulos públicos, el AL30 cae 0,17% y el AL35 pierde 0,02%.