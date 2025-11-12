La venta de Carrefour Argentina podría definirse antes de lo esperado: la fecha estimada

La competencia para quedarse con los activos de la cadena de supermercados en el país cuenta con al menos cinco nombres fuertes que se encuentran pujando por la oferta.

Supermercado Carrefour. Foto: REUTERS

El futuro de Carrefour en Argentina se encuentra en momentos decisivos. La cadena francesa de supermercados se encuentra administrando la venta de todas sus operaciones en el país, proceso que estaría siendo gestionado por un banco de inversión.

Según trascendió, la competencia para quedarse con los activos de la compañía es alta, con al menos cinco nombres fuertes que se encuentran pujando por la oferta.

Supermercado Carrefour. Foto: NA

En ese contexto, la definición de la venta está cada vez más cerca. Según señaló Jornada, se espera que el proceso “se define a fin de año”.

Desde su desembarco en Argentina en 1982, Carrefour consolidó su posición adquiriendo otras cadenas, como los supermercados Norte y tiendas EKI.

En la actualidad, la cadena posee más de 600 sucursales en 22 provincias. Además, durante décadas fue el líder europeo y el segundo a nivel mundial, con más de 14.000 tiendas en 40 países.

Un candidato a comprar Carrefour cerró una famosa tienda de construcción

La multinacional chilena Cencosud, una de las oferentes para comprar la operación argentina de Carrefour, redujo sucursales de supermercados Vea en Mendoza, San Juan, Catamarca y Buenos Aires, e inclusive acaba de cerrar el supermercado Easy sobre la rotonda de La Tablada, sobre Camino de Cintura, y 55 empleados pasaron a disponibilidad.

Cencosud busca quedarse con Carrefour Foto: Easy

Del personal afectado, 30 aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa y 25 fueron reubicados en distintas sucursales, como las de San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande, según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOCA).

Versiones consignadas por iProfesional hicieron mención de una oferta “preventiva” que Cencosud habría presentado el viernes 17 de octubre ante la casa matriz del grupo francés, que inquietó a los otros interesados, como Coto Argentina, Changomás y el fondo norteamericano Klaff Realty.

Según la especie, el conglomerado chileno habría realizado la propuesta por fuera de las negociaciones que las máximas autoridades de Carrefour Francia vienen manteniendo con estos cuatro interesados en las 700 sucursales de varios formatos de la filial argentina, como los 80 híper; 80 market; 35 mayoristas y 450 del modelo Express.