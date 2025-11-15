Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto costará y desde cuándo rige el nuevo valor

La resolución fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.

Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA.

El Gobierno nacional resolvió un aumento de tarifas de casi 10% en el boleto de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), específicamente aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo.

Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: a partir de cuándo rige el nuevo valor

La decisión, que se publicará el lunes en el Boletín Oficial, según confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, se implementará durante esta misma semana, informaron fuentes oficiales.

Con esta suba, el boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires “trepará a $ 495 (+9,7%)”.

Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA. Foto: Instagram

Cuánto costará el boleto en el AMBA

La normativa establece que las nuevas tarifas de los colectivos de AMBA quedarán de la siguiente manera:

El tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección): pasará “de $451,01 con SUBE registrada a unos $ 495”

El de 3 a 6 km (segunda sección): “de $502,43 a unos $ 551” .

El de 6 a 12 km (tercera sección): “de $541,13 a cerca de $ 594”.

El de 12 a 27 km (cuarta sección): “de $579,87 a unos $ 636” .

El tramo de más de 27 km (quinta sección): aumentará “de $ 618,35 a cerca de 678”.

Históricamente, el transporte público automotor en el AMBA fue regulado por la Nación debido a la composición de las tres jurisdicciones que lo conforman (Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia). No obstante, el gobierno de Javier Milei “trasladó las responsabilidades a Jorge Macri y Axel Kicillof de las líneas que únicamente operan en su territorio, sin cruzar los límites de la Ciudad.

Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA. Foto: Wikipedia.

En consecuencia, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense desengancharon las tarifas y las incrementan mensualmente un 2% más la inflación previa, mientras que “en diciembre el alza será de 4,3%”.

Cabe señalar que en las líneas de AMBA el último aumento había sido a mediados de julio, en la previa al proceso electoral, después de otras subas en mayo y junio, para completar un 21,52% en total en esos tres meses.