Cambió una importante línea de colectivo que recorre el Conurbano y CABA: el nuevo recorrido que realiza

La empresa comunicó que el cambio entró en vigencia este miércoles 12 de noviembre. El recorrido actualizado, en la nota.

Los colectivos de la Ciudad suman pictogramas para mejorar la experiencia del usuario. Foto: NA.

Millones de personas se trasladan en colectivos durante su rutina en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En este marco, se conoció que una destacada línea realiza un nuevo recorrido tras un cambio en barrio porteño.

Una importante línea de colectivos anunció un cambio en su camino habitual, semanas después de haber hecho otras modificaciones. Se trata de la línea 78, que une el partido bonaerense de San Martín con distintos barrios porteños como Villa Devoto, Agronomía, La Paternal y Chacarita.

Colectivos: el nuevo recorrido de la línea de 78

Cambio de recorrido en la línea de colectivos 78. Foto: X

“A partir de las 09 de la fecha indicada, por disposición del GCBA, la línea 78 cambiará de recorrido en la zona comprendida entre Av. Warnes y Av. del Campo hacia Chacarita”, detalla el comunicado interno de la empresa Los Constituyentes, donde mencionan que el cambio entró en vigencia el miércoles 12 de noviembre.

Según lo detallado, acompañado por la imagen, indica que el nuevo recorrido incluirá “Av. Warnes/Punta Arenas/Av. Elcano/Av. del Campo/Su ruta”.

Colectivo línea 78. Foto: Instagram

Las cuatro paradas afectadas por el cambio del recorrido serán Av. Warnes y Av. de los Constituyentes; Punta Arenas y Bauness; Av. Elcano y Ávalos; Av. Elcano y Av. del Campo.

Hasta el momento, más allá de la información publicada por la empresa, no hubo comunicación por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Cabe recordar que esta modificación impacta únicamente en el recorrido de la línea 78 que finaliza en Chacarita. Por ende, el servicio en dirección a provincia de Buenos Aires sirve su camino habitual.

Colectivo línea 78. Foto: Instagram

Cuánto sale viajar en colectivo en el AMBA

Colectivos en CABA

Las 29 líneas de jurisdicción porteña también tendrán un salto en su precio, con un ejemplo en el boleto mínimo: pasará de $546,54 a $568,82.

Tramo de 0-3 km : $568,82.

Tramo de 3-6 km : $633,67.

Tramo de 6-12 km : $682,49.

Tramo de 12-27 km: $731,34.

Líneas de colectivo de CABA afectadas por los aumentos: 1, 4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Colectivos en Buenos Aires

Con respecto a la provincia de Buenos Aires, las autoridades colocaron una suba del 4,1% a las líneas de colectivos con jurisdicción bonaerense.

Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada)

0-3 km : $624,14.

3-6 km : $681,35.

6-12 km : $737,29.

12-27 km : $789,59.

Más de 27 km: $833,18.

Gran Buenos Aires

0-3 km : $573,09.

3-6 km : $638,42.

6-12 km : $687,60.

12-27 km : $736,83.

Más de 27 km: $785,72.

Las tarifas sociales tendrán boletos entre $257,89 y $374,93 durante noviembre 2025.