Mi ANSES: paso a paso, cómo verificar cuánto se cobrará en noviembre 2025 de forma online

Conocé cómo será el cronograma de pagos del anteúltimo mes del año previsto a través de sus plataformas oficiales.

Nuevos cambios en ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma previsto de pagos. Además, habilitó a través de sus plataformas digitales, la posibilidad de consultar los próximos depósitos correspondientes a cada prestación. Tanto en el sitio web como en Mi ANSES, los beneficiarios podrán ingresar para confirmar si tienen sus cobros programados.

Además, podrán conocer la fecha asignada y el lugar de pago. Dentro de las opciones del menú, en las secciones “Mis asignaciones” o “Cobros”, es posible seleccionar el período 11-2025 para visualizar el monto actualizado que se acreditará.

Gestiones que se pueden realizar en la aplicación de Mi ANSES. Foto: NA

Por otro lado, en noviembre las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 2,1% respecto de los valores abonados en octubre. Este aumento se aplica conforme a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes en función del índice de inflación difundido cada mes por el INDEC.

Uno por uno, cuál es el monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025

Las asignaciones, pensiones y jubilaciones reciben un 2,1% de aumento en línea con la inflación de septiembre, siguiendo lo que se establece en el Decreto 274/2024 sobre ajustes por movilidad. De esta manera, los montos de jubilaciones y pensiones, más el bono de $70.000 si aplica, quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.150,64.

Composición: $333.150,64 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $336.520,51.

Composición: $266.520,51 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

Pensión No Contributiva: $303.205,45.

Composición: $233.205,45 (haber actualizado) + $70.000 (bono).

Jubilación máxima: $2.241.568,43.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29 por menor, aunque se paga $95.771,43 por la reducción del 20% de la Libreta AUH.

AUH por Hijo con Discapacidad : $389.808,61.

Asignación por Embarazo : $119.714,29.

Asignación Familiar por Hijo (Rango 1) : $58.862,25.

Asignación por Hijo con Discapacidad (Sistema SUAF): $194.910,94.

Mi ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

El ente previsional sigue realizando los pagos de sus prestaciones a los beneficiarios según la terminación del DNI y la urgencia de cada grupo. A continuación, el calendario de pagos de ANSES para noviembre completo:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran un refuerzo en diciembre. Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

ANSES. Foto: NA

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo