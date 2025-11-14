Aumento para la AUH de ANSES en diciembre 2025: cuánto se cobrará por la Asignación Universal por Hijo

Tras aplicar el ajuste por inflación correspondiente al IPC de octubre, la ANSES confirmó los nuevos montos que regirán en diciembre para la AUH y otras prestaciones.

Actualización de los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

A partir de la decisión del Gobierno nacional de ajustar los importes de la Asignación Universal por Hijo por inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) indicó los importes que se pagarán en diciembre 2025.

Por tanto, quedaron actualizados los haberes a partir de la suba generalizada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que arrojó el dato de octubre, es decir, la inflación registrada ese décimo mes del año, dato proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ya se conocen los valores de las prestaciones de ANSES para diciembre.

Este incremento estará aplicado de manera automática en los próximos pagos y además de impactar en la AUH, también lo hará en las jubilaciones y demás prestaciones dependientes de la ANSES.

AUH de ANSES con aumento: cuánto se cobrará en diciembre 2025

Según lo establecido por el Decreto 274/2024, que menciona que los montos de la AUH se actualizan tomando como referencia el IPC antes citado -siempre de dos meses previos al pago- ya se sabe en cuánto rondará el monto recibido por cada beneficiario en el último mes del año.

ANSES. Foto: NA

El dato arroja lo siguiente: en octubre la inflación fue del 2,3%, por lo tanto, en diciembre ese sería el incremento que tengan estas prestaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.471,72.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21.

Hay que recordar que ANSES retiene el 20% en cada mes, producto de la Libreta AUH, donde el monto acumulado a lo largo del año se cobra tras presentar la documentación necesaria. Por ende, el dinero de la Asignación Universal por Hijo que se entregará en las cuentas es $97.974.

Asignaciones familiares; AUH. Foto: ANSES.

Otras asignaciones de ANSES

Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)

IGF hasta $891.041 : $61.223,26.

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800 : $41.296,83.

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746 : $24.972,87.

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17.

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $891.041 : $199.366,21.

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800 : $141.038,77.

IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79.

ANSES calcula los montos a pagar en diciembre a partir de la inflación de octubre. Foto: NA

Asignación por Cónyuge

Asignación por Cónyuge: $14.846,18.

Asignación por Maternidad

Sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF). El monto se calcula a partir de la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento : $71.364,50.

Adopción : $426.742,24.

Matrimonio: $106.868,42.

Asignación Prenatal (según IGF)