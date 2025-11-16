¿Cambia el calendario de la ANSES?: cómo afecta el fin de semana largo de noviembre al pago de jubilaciones y asignaciones

El viernes 21 y el lunes 24 de noviembre se verán afectados por el Día de la Soberanía Nacional.

Calendario de jubilaciones. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) lleva adelante el pago del calendario de noviembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares con el correspondiente aumento del 2,8% de acuerdo al la inflación de septiembre, aunque la duda cae sobre si estas transacciones se verán afectadas por el fin de semana largo.

Por el momento, ya cobraron las personas cuyo DNI termina en 4, 8 y 9 de diversos grupos de haberes y beneficios. Quienes reciben más de un haber mínimo comenzarán a cobrar la próxima semana.

Las jubilaciones y pensiones mínimas cobran un refuerzo en diciembre. Foto: ANSES

En esa línea, cabe señalar que los pagos no se verán afectados por el fin de semana largo, ya que el calendario no prevé desembolsos para tales fechas.

Cómo queda el calendario de pagos de la ANSES con los feriados

Este año, el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra cada 20 de noviembre, cae jueves. Al ser un feriado trasladable, se hará efectivo el lunes 24. En este contexto, la ANSES había previsto las fechas y, por eso, dentro del calendario de pagos de noviembre no se tomaron en cuenta los días 21 y 24.

Entonces, el calendario para quienes cobran a partir del 20 de noviembre por ANSES queda de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Anses; AUH. Foto: Archivo.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 8: 20 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.

Los próximos fines de semana largos de 2025 en Argentina

El calendario oficial para lo que resta del año contempla los siguientes descansos: