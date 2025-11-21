ARCA subasta celulares a menos de $100 mil: cómo participar para renovar el teléfono

Cada vez más elegidas por quienes buscan tecnología a bajo costo, las subastas de mercadería incautada ofrecen celulares nuevos a precios muy inferiores a los del mercado.

viernes, 21 de noviembre de 2025, 14:26
Celulares en subasta.
Celulares en subasta. Foto: Xataka.

Poco conocidas, pero cada vez más usadas, las subastas de mercancía incautada ganan popularidad ante la posibilidad de ofrecer precios más competitivos, frente a un mercado que en algunos productos se vuelve cada vez más caro. Así ocurre con los celulares, por lo que hay expectativa por el evento que entregará equipos a precios bajos.

Mediante las unidades que incautó la Aduana y organizada por el Banco Ciudad en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se llevará adelante una subasta de teléfonos para los interesados a muy buenos precios.

Celulares con buena relación precio-calidad. Foto: Unsplash.
Celulares con buena relación precio-calidad. Foto: Unsplash.

La próxima subasta para adquirir celulares baratos

La próxima subasta, identificada como N.º 3767, se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025 de manera online a través de la plataforma del Banco Ciudad.

Las subastas online son una muy buena oportunidad para adquirir productos baratos. Foto: Freepik

Se pondrán a la venta 59 celulares de diferentes marcas, entre ellas, Motorola, Xiaomi, Samsung, Infinix y ZTE, con precios base que parten desde los $75.000 y llegan hasta los $800.000 en lotes múltiples.

Los celulares que se subastan

Modelos Motorola

  • Moto G23 (8 GB/128 GB, nuevo en caja): base $150.000 (precio de mercado: $250.000 aprox.).

Línea Xiaomi Redmi

  • Redmi Note 11S 5G (4 GB/64 GB): base $75.000.
  • Redmi Note 12 (8 GB/256 GB): base $140.000.
  • Redmi Note 13 (8 GB/128 GB): base $150.000.
  • Redmi Note 13 (8 GB/256 GB): base $175.000.
  • Redmi 13C en varias versiones: entre $100.000 y $105.000.

Modelos Poco (submarca de Xiaomi)

  • Poco C65 (6 GB/128 GB): base $150.000.
  • Poco C65 (8 GB/256 GB): base $175.000.

Samsung Galaxy

  • Lote de tres Samsung A05 64 GB: base $300.000 ($100.000 por unidad).
  • Lote de tres Samsung A05 128 GB: base $450.000 ($150.000 por unidad).
  • Lote de tres Galaxy A15 128 GB: base $450.000.
  • Lote de cuatro Galaxy A15 sin caja ni accesorios: base $500.000.

Otras marcas

  • Infinix Hot 40 Pro 256 GB: base $175.000.
  • Lote de tres ZTE A31 32 GB: base $180.000.

¿Cómo se puede participar de la subasta?

Para poder participar de la subasta, el proceso es sencillo y se realiza íntegramente online. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Registrarse en la plataforma del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar/
  • Suscribirse a la Subasta N.º 3767.
  • Depositar la garantía, que suele equivaler al 10% del valor base del lote.
  • Revisar las condiciones de venta, especialmente impuestos y lugar de retiro.
  • Ofertar online el 27 de noviembre, entre las 11 y las 15.55 horas.
Celulares chinos. Foto: Unsplash.
Se subastan celulares de diferentes marcas. Foto: Unsplash.

Un dato importante: la exhibición presencial de los dispositivos ya se realizó los días 14 y 17 de noviembre en las aduanas de Paso de los Libres (Corrientes) y Clorinda (Formosa), por lo que los compradores ofertarán sin haber podido evaluar personalmente el estado de los equipos.