ARCA subasta celulares a menos de $100 mil: cómo participar para renovar el teléfono
Cada vez más elegidas por quienes buscan tecnología a bajo costo, las subastas de mercadería incautada ofrecen celulares nuevos a precios muy inferiores a los del mercado.
Poco conocidas, pero cada vez más usadas, las subastas de mercancía incautada ganan popularidad ante la posibilidad de ofrecer precios más competitivos, frente a un mercado que en algunos productos se vuelve cada vez más caro. Así ocurre con los celulares, por lo que hay expectativa por el evento que entregará equipos a precios bajos.
Mediante las unidades que incautó la Aduana y organizada por el Banco Ciudad en conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se llevará adelante una subasta de teléfonos para los interesados a muy buenos precios.
La próxima subasta para adquirir celulares baratos
La próxima subasta, identificada como N.º 3767, se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2025 de manera online a través de la plataforma del Banco Ciudad.
Se pondrán a la venta 59 celulares de diferentes marcas, entre ellas, Motorola, Xiaomi, Samsung, Infinix y ZTE, con precios base que parten desde los $75.000 y llegan hasta los $800.000 en lotes múltiples.
También podría interesarte
Los celulares que se subastan
Modelos Motorola
- Moto G23 (8 GB/128 GB, nuevo en caja): base $150.000 (precio de mercado: $250.000 aprox.).
Línea Xiaomi Redmi
- Redmi Note 11S 5G (4 GB/64 GB): base $75.000.
- Redmi Note 12 (8 GB/256 GB): base $140.000.
- Redmi Note 13 (8 GB/128 GB): base $150.000.
- Redmi Note 13 (8 GB/256 GB): base $175.000.
- Redmi 13C en varias versiones: entre $100.000 y $105.000.
Modelos Poco (submarca de Xiaomi)
- Poco C65 (6 GB/128 GB): base $150.000.
- Poco C65 (8 GB/256 GB): base $175.000.
Samsung Galaxy
- Lote de tres Samsung A05 64 GB: base $300.000 ($100.000 por unidad).
- Lote de tres Samsung A05 128 GB: base $450.000 ($150.000 por unidad).
- Lote de tres Galaxy A15 128 GB: base $450.000.
- Lote de cuatro Galaxy A15 sin caja ni accesorios: base $500.000.
Otras marcas
- Infinix Hot 40 Pro 256 GB: base $175.000.
- Lote de tres ZTE A31 32 GB: base $180.000.
¿Cómo se puede participar de la subasta?
Para poder participar de la subasta, el proceso es sencillo y se realiza íntegramente online. Los pasos a seguir son los siguientes:
- Registrarse en la plataforma del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar/
- Suscribirse a la Subasta N.º 3767.
- Depositar la garantía, que suele equivaler al 10% del valor base del lote.
- Revisar las condiciones de venta, especialmente impuestos y lugar de retiro.
- Ofertar online el 27 de noviembre, entre las 11 y las 15.55 horas.
Un dato importante: la exhibición presencial de los dispositivos ya se realizó los días 14 y 17 de noviembre en las aduanas de Paso de los Libres (Corrientes) y Clorinda (Formosa), por lo que los compradores ofertarán sin haber podido evaluar personalmente el estado de los equipos.