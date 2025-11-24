Cuenta DNI lanza descuentos especiales por Navidad en diciembre: las ofertas y reintegros para el verano 2026

La billetera digital del Banco Provincia vuelve a lanzar beneficios para cerrar el año con ahorro. Habrá promociones especiales por Navidad y nuevas propuestas que se mantendrán durante el verano 2026. Qué cambios llegan y cómo aprovecharlos.

Cuenta DNI, descuentos especiales por Navidad. Foto: Canal26.com

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica,

Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Descuentos especiales por Navidad

Durante diciembre, se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas.

Cuenta DNI.

Además, llega el programa “Mesumo Navidad”, que permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40% con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Los vouchers se deben canjear del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock y podrán utilizarse del 15 al 30. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

Préstamos personales

Asimismo, se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos.

Cuenta DNI.

Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco.

El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

Por ejemplo, el cliente va al balneario y negocia la compra del servicio, como puede ser el alquiler de una carpa por 15 días. El comercio le ofrece a la persona un financiamiento personalizado según su perfil crediticio, con plazos y montos específicos, que le aparecerá al cliente en Cuenta DNI o Home Banking. Tiene hasta el final del día para aceptarla. El dinero se le acredita al comercio al día siguiente.

Cuenta DNI.

Todos los descuentos para el verano 2026

Cuenta DNI

Descuentos habituales en comercios de barrio, supermercados, ferias y muchos más.

Beneficios especiales para la temporada en zonas turísticas.

Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.

Programa Mesumo Navidad

Se podrán canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000 respectivamente.

Se podrán utilizar en cualquier comercio que opere con Cuenta DNI.

Se canjearán del 1 al 10 de cada mes, hasta agotar stock. Del 15 al 30 se podrá utilizar el voucher. Se podrán canjear en más de una compra y será acumulable con otros beneficios vigentes de Cuenta DNI.

