Cuenta DNI: todos los descuentos y beneficios para el feriado del lunes 24 de noviembre

La billetera virtual de Banco Provincia confirmó qué beneficios se podrán disfrutar para el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Todos los detalles en la nota.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.

Cuenta DNI ofrece una amplia variedad de descuentos durante noviembre para aliviar el bolsillo de sus usuarios. Este lunes 24, la billetera virtual del Banco Provincia aplica un beneficio principal en todos los supermercados adheridos: un 20% de descuento con tope de reintegro, por lo que se recomienda aprovecharlo para compras indispensables.

Además, este lunes feriado también tiene dos promociones muy buscadas por los clientes: cine y librerías. Durante el lunes, las librerías que se adhieren, tendrán un 10% de descuento en la compra de libros, materiales de estudio, agendas o útiles.

Por otro lado, todos los Cinemacenter ofrecen 50% de ahorro en entradas abonando a través de la aplicación Cuenta DNI, ideal para disfrutar una salida al cine en familia.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Todos los descuentos de Cuenta DNI para noviembre 2025

Los principales descuentos de noviembre y los topes de reintegro son:

Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el sábado 8 de noviembre, con tope de $6.000 por persona, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Especial Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

De esta manera, Cuenta DNI se consolida como una herramienta de ahorro cotidiano, especialmente en un contexto económico desafiante. Con descuentos que alcanzan a distintos rubros esenciales, la billetera digital del Banco Provincia sigue ganando terreno entre quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar consumo.