Préstamos personales de hasta 15 millones de pesos: cómo acceder y qué ofrecen Banco Ciudad, Macro y Patagonia

Las condiciones y las tasas de interés de los bancos para solicitar créditos personales. El paso a paso para poder acceder.

Préstamo, dinero. Foto: NA

Los créditos personales siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan disponer de efectivo en poco tiempo. Permiten cubrir gastos imprevistos, refinanciar deudas o encarar proyectos propios, con montos elevados y plazos que varían según cada entidad financiera. Entre las opciones más relevantes del mercado, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia ofrecen líneas que alcanzan los $15 millones, con condiciones específicas en cada caso.

Banco Ciudad: créditos de hasta $15 millones con plazos largos

El Banco Ciudad dispone de una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $15.000.000, dentro de un tope general de $100 millones para clientes que ya cuentan con precalificación. Los plazos de devolución se extienden hasta 72 meses.

Requisitos principales

Cobrar el sueldo o la jubilación en el banco.

No registrar embargos ni deudas judicializadas.

Tener una cuenta activa.

Aprobar el análisis de solvencia.

Tasas vigentes

TNA: desde 85%.

TEA: desde 127,33%.

Cómo solicitarlo

1. Presentar la documentación correspondiente.

2. Chequear la capacidad de pago.

3. Iniciar el trámite por la web, la app o en una sucursal.

4. Esperar la aprobación.

5. Firmar el contrato y recibir el dinero depositado.

La aplicación BUEPP fue lanzada por el Banco Ciudad. Foto: NA.

Banco Macro: préstamos de $15 millones con tasas ajustadas al perfil del cliente

El Macro habilita créditos personales por $15.000.000, dentro de un monto máximo de $32 millones. Los plazos disponibles llegan hasta 60 meses, y están dirigidos exclusivamente a quienes perciben sus ingresos en la entidad.

Tasas a 60 meses

TNA: entre 67% y 85%.

TEA: entre 91,93% y 127,33%.

CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%.

Cómo pedir el préstamo

1. Entregar la documentación inicial.

2. Acreditar ingresos propios o mediante un garante.

3. Completar el formulario digital.

4. Esperar el análisis crediticio.

5. Firmar y recibir la acreditación.

Documentación requerida

DNI o Libreta Cívica.

Constancia de CUIL.

Comprobante de domicilio.

Documentación de ingresos: recibos de sueldo, constancias de ARCA, comprobantes de monotributo o certificación contable para autónomos.

Banco Macro. Foto: Wikipedia.

Banco Patagonia: libre disponibilidad y acreditación inmediata

Banco Patagonia ofrece préstamos de libre destino que empiezan en $15.000.000 y pueden llegar hasta $50 millones, con plazos máximos de 60 meses.

Características destacadas

Monto máximo: $50.000.000.

Acreditación inmediata tras la aprobación.

Uso libre del dinero (consumo, auto, vivienda, etc.).

Cuotas fijas bajo sistema francés, con impuestos, seguros e intereses incluidos.

Dónde iniciar el trámite

App Patagonia Móvil.

Homebanking Patagonia E-Bank.

Teléfono 0810-888-8500.

Sucursales.

Tasas actuales

TNA: desde 120%.

TEA: desde 214,07%.

CFTEA con IVA: desde 292,22%.

Requisitos

Ser cliente con cuenta en pesos.

Aprobar la evaluación crediticia.

Presentar documentación personal.

Validar identidad en operaciones digitales.

Proceso de solicitud

1. Elegir el canal para iniciar el trámite.

2. Completar los datos y cargar la documentación.

3. Validar identidad si el sistema lo solicita.

4. Esperar la aprobación.

5. Firmar el contrato y acceder a los fondos.