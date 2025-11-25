Préstamos personales de hasta 15 millones de pesos: cómo acceder y qué ofrecen Banco Ciudad, Macro y Patagonia
Las condiciones y las tasas de interés de los bancos para solicitar créditos personales. El paso a paso para poder acceder.
Los créditos personales siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan disponer de efectivo en poco tiempo. Permiten cubrir gastos imprevistos, refinanciar deudas o encarar proyectos propios, con montos elevados y plazos que varían según cada entidad financiera. Entre las opciones más relevantes del mercado, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia ofrecen líneas que alcanzan los $15 millones, con condiciones específicas en cada caso.
Banco Ciudad: créditos de hasta $15 millones con plazos largos
El Banco Ciudad dispone de una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $15.000.000, dentro de un tope general de $100 millones para clientes que ya cuentan con precalificación. Los plazos de devolución se extienden hasta 72 meses.
Requisitos principales
- Cobrar el sueldo o la jubilación en el banco.
- No registrar embargos ni deudas judicializadas.
- Tener una cuenta activa.
- Aprobar el análisis de solvencia.
Tasas vigentes
- TNA: desde 85%.
- TEA: desde 127,33%.
Cómo solicitarlo
1. Presentar la documentación correspondiente.
2. Chequear la capacidad de pago.
También podría interesarte
3. Iniciar el trámite por la web, la app o en una sucursal.
4. Esperar la aprobación.
5. Firmar el contrato y recibir el dinero depositado.
Banco Macro: préstamos de $15 millones con tasas ajustadas al perfil del cliente
El Macro habilita créditos personales por $15.000.000, dentro de un monto máximo de $32 millones. Los plazos disponibles llegan hasta 60 meses, y están dirigidos exclusivamente a quienes perciben sus ingresos en la entidad.
Tasas a 60 meses
- TNA: entre 67% y 85%.
- TEA: entre 91,93% y 127,33%.
- CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%.
Cómo pedir el préstamo
1. Entregar la documentación inicial.
2. Acreditar ingresos propios o mediante un garante.
3. Completar el formulario digital.
4. Esperar el análisis crediticio.
5. Firmar y recibir la acreditación.
Documentación requerida
- DNI o Libreta Cívica.
- Constancia de CUIL.
- Comprobante de domicilio.
- Documentación de ingresos: recibos de sueldo, constancias de ARCA, comprobantes de monotributo o certificación contable para autónomos.
Banco Patagonia: libre disponibilidad y acreditación inmediata
Banco Patagonia ofrece préstamos de libre destino que empiezan en $15.000.000 y pueden llegar hasta $50 millones, con plazos máximos de 60 meses.
Características destacadas
- Monto máximo: $50.000.000.
- Acreditación inmediata tras la aprobación.
- Uso libre del dinero (consumo, auto, vivienda, etc.).
- Cuotas fijas bajo sistema francés, con impuestos, seguros e intereses incluidos.
Dónde iniciar el trámite
- App Patagonia Móvil.
- Homebanking Patagonia E-Bank.
- Teléfono 0810-888-8500.
- Sucursales.
Tasas actuales
- TNA: desde 120%.
- TEA: desde 214,07%.
- CFTEA con IVA: desde 292,22%.
Requisitos
- Ser cliente con cuenta en pesos.
- Aprobar la evaluación crediticia.
- Presentar documentación personal.
- Validar identidad en operaciones digitales.
Proceso de solicitud
1. Elegir el canal para iniciar el trámite.
2. Completar los datos y cargar la documentación.
3. Validar identidad si el sistema lo solicita.
4. Esperar la aprobación.
5. Firmar el contrato y acceder a los fondos.