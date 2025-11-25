Préstamos personales de hasta 15 millones de pesos: cómo acceder y qué ofrecen Banco Ciudad, Macro y Patagonia

Las condiciones y las tasas de interés de los bancos para solicitar créditos personales. El paso a paso para poder acceder.

Canal 26
Por Canal 26
martes, 25 de noviembre de 2025, 16:16
Préstamo, dinero. Foto: NA
Préstamo, dinero. Foto: NA

Los créditos personales siguen siendo una herramienta clave para quienes necesitan disponer de efectivo en poco tiempo. Permiten cubrir gastos imprevistos, refinanciar deudas o encarar proyectos propios, con montos elevados y plazos que varían según cada entidad financiera. Entre las opciones más relevantes del mercado, Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Patagonia ofrecen líneas que alcanzan los $15 millones, con condiciones específicas en cada caso.

Banco Ciudad: créditos de hasta $15 millones con plazos largos

El Banco Ciudad dispone de una línea de préstamos personales que permite solicitar hasta $15.000.000, dentro de un tope general de $100 millones para clientes que ya cuentan con precalificación. Los plazos de devolución se extienden hasta 72 meses.

Requisitos principales

  • Cobrar el sueldo o la jubilación en el banco.
  • No registrar embargos ni deudas judicializadas.
  • Tener una cuenta activa.
  • Aprobar el análisis de solvencia.

Tasas vigentes

  • TNA: desde 85%.
  • TEA: desde 127,33%.

Cómo solicitarlo

1. Presentar la documentación correspondiente.

2. Chequear la capacidad de pago.

3. Iniciar el trámite por la web, la app o en una sucursal.

4. Esperar la aprobación.

5. Firmar el contrato y recibir el dinero depositado.

La aplicación BUEPP fue lanzada por el Banco Ciudad. Foto: NA.
La aplicación BUEPP fue lanzada por el Banco Ciudad. Foto: NA.

Banco Macro: préstamos de $15 millones con tasas ajustadas al perfil del cliente

El Macro habilita créditos personales por $15.000.000, dentro de un monto máximo de $32 millones. Los plazos disponibles llegan hasta 60 meses, y están dirigidos exclusivamente a quienes perciben sus ingresos en la entidad.

Tasas a 60 meses

  • TNA: entre 67% y 85%.
  • TEA: entre 91,93% y 127,33%.
  • CFTEA con IVA: entre 119,13% y 168,26%.

Cómo pedir el préstamo

1. Entregar la documentación inicial.

2. Acreditar ingresos propios o mediante un garante.

3. Completar el formulario digital.

4. Esperar el análisis crediticio.

5. Firmar y recibir la acreditación.

Documentación requerida

  • DNI o Libreta Cívica.
  • Constancia de CUIL.
  • Comprobante de domicilio.
  • Documentación de ingresos: recibos de sueldo, constancias de ARCA, comprobantes de monotributo o certificación contable para autónomos.
Banco Macro. Foto: Wikipedia.

Banco Patagonia: libre disponibilidad y acreditación inmediata

Banco Patagonia ofrece préstamos de libre destino que empiezan en $15.000.000 y pueden llegar hasta $50 millones, con plazos máximos de 60 meses.

Características destacadas

  • Monto máximo: $50.000.000.
  • Acreditación inmediata tras la aprobación.
  • Uso libre del dinero (consumo, auto, vivienda, etc.).
  • Cuotas fijas bajo sistema francés, con impuestos, seguros e intereses incluidos.

Dónde iniciar el trámite

  • App Patagonia Móvil.
  • Homebanking Patagonia E-Bank.
  • Teléfono 0810-888-8500.
  • Sucursales.

Tasas actuales

  • TNA: desde 120%.
  • TEA: desde 214,07%.
  • CFTEA con IVA: desde 292,22%.

Requisitos

  • Ser cliente con cuenta en pesos.
  • Aprobar la evaluación crediticia.
  • Presentar documentación personal.
  • Validar identidad en operaciones digitales.

Proceso de solicitud

1. Elegir el canal para iniciar el trámite.

2. Completar los datos y cargar la documentación.

3. Validar identidad si el sistema lo solicita.

4. Esperar la aprobación.

5. Firmar el contrato y acceder a los fondos.