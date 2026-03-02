El Banco Central lanza el Cobro con Transferencia:

El Banco Central lanzó el Cobro con Transferencia. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha un nuevo mecanismo digital para el cobro automático de cuotas de préstamos mediante transferencia inmediata, una herramienta que busca modernizar el sistema de pagos y que ya fue comparada con el modelo del Pix brasileño.

La medida permitirá que bancos y fintech debiten las cuotas directamente desde la cuenta donde se acreditó el crédito, siempre con consentimiento previo del cliente y bajo estrictas normas de protección al usuario. El objetivo es brindar mayor seguridad, previsibilidad y transparencia en el pago de préstamos personales.

La medida la implementó el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Foto: Google Maps

¿Qué es el Cobro con Transferencia?

El nuevo sistema se denomina Cobro con Transferencia (CCT) y funciona sobre la infraestructura de transferencias inmediatas del sistema financiero argentino, que opera las 24 horas, los siete días de la semana.

La implementación del sistema será obligatoria para las entidades financieras a partir del 31 de agosto de 2026.

A diferencia del débito automático tradicional, el CCT utiliza transferencias electrónicas instantáneas, lo que agiliza el proceso y reduce riesgos operativos. El esquema fue diseñado exclusivamente para cuotas fijas e iguales, préstamos previamente acreditados en cuenta y operaciones con autorización expresa del cliente.

¿Cómo funciona el nuevo débito automático por transferencia?

El BCRA estableció una serie de condiciones para resguardar a los usuarios:

La cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del cliente .

Se permitirán hasta tres intentos de cobro por vencimiento .

El consentimiento será único y podrá revocarse en cualquier momento .

El usuario deberá recibir una notificación previa antes de cada débito.

Con estas pautas, la autoridad monetaria busca reducir la morosidad y fortalecer la digitalización del crédito, promoviendo herramientas más eficientes dentro del sistema financiero.

El dinero se transfiere de manera automática. Foto: NA.

Comparación con el Pix de Brasil y fecha de vigencia

El CCT fue comparado con el Pix porque ambos sistemas se apoyan en transferencias inmediatas como base tecnológica. Mientras que el modelo brasileño revolucionó los pagos digitales entre personas y empresas, en Argentina el nuevo mecanismo apunta inicialmente al cobro de cuotas de préstamos.

El BCRA estableció que la herramienta deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026 y no se descarta que, en el futuro, pueda extenderse a otros pagos recurrentes como servicios o facturas.