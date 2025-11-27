Libreta AUH: cuándo es el último plazo para presentarla y cobrar el complemento del 20%

Algunos beneficiarios tendrán la posibilidad de cobrar este monto extra, pero deberán cumplir con algunos requisitos. ¿Hasta cuán es el plazo de presentación?

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

La ANSES anunció que, durante el mes de noviembre, algunos beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a un pago extra de hasta $600.000. Este plus se otorga mediante la presentación de la Libreta AUH, un requisito clave para mantener el beneficio activo y cobrar los montos retenidos.

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social, la fecha límite para entregar la Libreta AUH es el 31 de diciembre de 2025.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve

Cada mes, la ANSES retiene el 20% del monto de la asignación, que luego puede recuperarse al presentar la Libreta AUH. Este documento certifica que los niños y adolescentes asisten a la escuela, tienen las vacunas al día y cumplen con los controles médicos correspondientes.

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

Ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH” para verificar los datos. Descargar e imprimir los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos. Llevarlos a los establecimientos educativos y de salud para que sean firmados y sellados. Subir la foto de la Libreta AUH (en formato JPG, legible y de hasta 3 MB) en Mi ANSES. Completar el trámite y esperar la confirmación del organismo.

Montos que se pueden cobrar por la Libreta AUH

El valor del pago acumulado depende de la zona y del tipo de asignación que perciba cada familia:

AUH general: $188.069

AUH zona desfavorable: $244.491

AUH por discapacidad: $612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $796.122

ANSES. Foto: NA

Qué hacer si no podés presentar la Libreta de manera digital

En caso de no poder realizar el trámite por internet, es posible:

Acudir a una oficina de ANSES sin turno.

Participar en operativos de atención que el organismo realiza en distintas localidades.

Aumento para la AUH de ANSES en diciembre 2025

Este incremento estará aplicado de manera automática en los próximos pagos y además de impactar en la AUH, también lo hará en las jubilaciones y demás prestaciones dependientes de la ANSES.

Según lo establecido por el Decreto 274/2024, que menciona que los montos de la AUH se actualizan tomando como referencia el IPC antes citado -siempre de dos meses previos al pago- ya se sabe en cuánto rondaráel monto recibido por cada beneficiario en el último mes del año.

Libreta AUH en el celular.

El dato arroja lo siguiente: en octubre la inflación fue del 2,3%, por lo tanto, en diciembre ese sería el incremento que tengan estas prestaciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.471,72.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21.

Hay que recordar que ANSES retiene el 20% en cada mes, producto de la Libreta AUH, donde el monto acumulado a lo largo del año se cobra tras presentar la documentación necesaria. Por ende, el dinero de la Asignación Universal por Hijo que se entregará en las cuentas es $97.974.