Cayó uno de los responsables de la crisis del 2001: quién es el banquero Carlos Rohm y de cuántos años es la condena

Carlos Alberto Rohm fue condenado y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares.

El banquero fue condenado a 5 años de prisión. Foto: Memo

Un tribunal federal condenó al exvice­presidente del Banco General de Negocios (BGN), Carlos Alberto Rohm, a 5 años de cárcel por ser considerado jefe de una organización delictiva dedicada al desvío de fondos de clientes que operaba desde la década de los años 90 hasta el cierre del banco en 2002. Además, ordenaron el decomiso de más de 45 millones de dólares afectados a la maniobra en una causa en la que estaba procesado por “administración fraudulenta”,

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Ciudad de Buenos Aires llega tras un juicio que duró más de un año y marcó un hito en causas de fraude financiero vinculadas al colapso de 2001. Según la acusación, Rohm lideró una asociación ilícita que utilizó al banco para beneficio propio mediante maniobras de “fuga de capitales” y desvío de fondos depositados por clientes, en un contexto marcado por el llamado “corralito”.

El tribunal también condenó con penas de tres años de prisión condicional a ocho ex directores y funcionarios del banco, considerados miembros de la organización. El decomiso ordenado incluye los más de 45 millones de dólares que estaban en entidades financieras vinculadas a la maniobra. Del total, US$ 25.494.000 pertenecen al BGN a través del Credit Suisse y US$ 19.740.000 a través del J.P. Morgan Chase & Co..

Los fondos decomisados deberán destinarse a la restitución de los ahorristas damnificados, cuyo perjuicio económico se calculó en al menos US$ 19.020.811.

Crisis política en Argentina en diciembre 2001, AGENCIA NA

Contexto histórico: del BGN al colapso financiero de 2001

El BGN fue una entidad financiera importante que operó durante los años 90 y hasta su quiebra en 2002. Durante esos años, miles de clientes confiaron sus ahorros al banco, muchos de los cuales quedaron atrapados en la crisis del “corralito”.

La causa contra Rohm retomó esas decisiones: la Justicia concluyó que entre 1999 y 2002 se emplearon mecanismos de desvío de fondos, compra-venta de bonos y asistencia financiera ilícita a empresas vinculadas al banco. Para los fiscales, se trató de “un caso arquetípico de manejo desleal de los fondos confiados a las autoridades del Banco General de Negocios”.

Qué significa la condena a Rohm y qué esperan los damnificados

La sentencia representa un paso importante en la búsqueda de justicia para cientos de ahorristas que perdieron sus depósitos tras el colapso bancario. El decomiso millonario -uno de los más grandes ordenados en causas de fraude financiero en Argentina- apunta a recuperar parte del dinero para las víctimas.

Además, el fallo puede abrir una puerta a nuevas confesiones, colaboración de arrepentidos o causas conexas, dado que muchos de los involucrados ocupaban cargos de peso en la entidad. Por su magnitud y contexto histórico, esta condena reaviva el debate sobre la responsabilidad de bancos y directivos en crisis financieras y sobre la protección de los ahorristas.