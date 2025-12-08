Plazo fijo: tras la fuerte baja de tasas de interés, cuánto pagan los principales bancos del país

La abrupta caída de las tasas que ofrecen los plazos fijos se consolidó en diciembre, impulsada por dos medidas del Banco Central. Con rendimientos mucho más bajos, los pequeños ahorristas enfrentan un escenario menos atractivo.

¿Cómo rinden los intereses de los plazos fijo? Foto: Cronista.

Diciembre comenzó con una fuerte baja en los intereses que ofrecen los plazos fijos, una tendencia que se mantiene desde los comicios legislativos y que se ve acrecentada en el último mes del año, algo que afecta sobremanera a los pequeños ahorristas.

Esta baja generalizada impacta de lleno en los rendimientos, en un contexto donde el dólar se mantiene estable.

Dos recientes medidas del Banco Central (BCRA) marcaron la tendencia de esta caída de los rendimientos. Una de ellas, aplicó una flexibilización en las normas de encajes bancarios, lo que redujo la proporción de depósitos que los bancos debían mantener inmovilizados en cuentas del BCRA. Esto hizo que ante mayor disponibilidad de fondos, los bancos ofrecieran menores tasas ante el mayor caudal de pesos disponibles.

Los intereses que ofrecen los plazos fijos. Foto: NA.

La otra medida, una restricción para los fondos comunes de inversión, que solo ahora pueden destinar el 20% de su cartera a cauciones bursátiles (antes era el 30%). Por tanto, esta situación obligó a reorientar más dinero hacia el sistema financiero tradicional.

Todo esto generó un impacto inmediato, donde las tasas de los plazos fijos en la actualidad oscilan entre el 21% y el 30%, muy alejadas de los valores de octubre, cuando incluso algunas entidades llegaban a ofrecer hasta el 50% anual.

Los plazos fijos de los principales bancos

Por supuesto, los principales bancos se hicieron eco de esta situación y también ofrecen intereses de los plazos fijos a la baja. Por ejemplo, el Banco Nación, pasó de una Tasa Nominal Anual (TNA) del 39,5% al 24,5%. Por lo tanto, lo que antes rendía un plazo fijo de $1 millón era de $32.466 y en la actualidad apenas ofrece $20.417.

Otro de los ejemplos son Banco Santander y Banco Galicia, donde ambas instituciones redujeron sus TNA al 21% anual. Si se analiza en cuanto a pesos, el interés que ofrecen mensual por $1 millón es de apenas $17.500.

El retorno de los plazos fijo cada vez es menor. Foto: NA/Damián Dopacio.

Banco Provincia, por su parte, también recortó su TNA del 34% al 23%. El caso del Banco BBVA es otro claro ejemplo: pasó del 32% al 21%.

Otros ejemplos de este recorte de las tasas de interés quedan reflejados en: