Aguinaldo de empleadas domésticas: cómo calcularlo en diciembre 2025

Empleada doméstica Foto: Gobierno argentino

El cierre del año activa un conjunto de obligaciones laborales para los empleadores del personal doméstico, quienes deben cumplir en diciembre con un esquema de pagos que incluye la segunda cuota del aguinaldo, la suma fija extraordinaria acordada en la última paritaria y los incrementos salariales correspondientes a las actualizaciones vigentes.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, existen plazos específicos para acreditar el SAC. La normativa establece que el jueves 18 de diciembre es la fecha oficial para abonar la segunda cuota del aguinaldo. El objetivo es garantizar que las trabajadoras reciban estos ingresos antes de las celebraciones navideñas.

Servicio doméstico: cuánto se paga por hora en junio y cómo calcular el aguinaldo. Foto: NA.

Asimismo, la legislación permite una breve extensión operativa: se habilita un margen de cuatro días hábiles posteriores, por lo que el plazo máximo legal se traslada al miércoles 24 de diciembre.

Cálculo correcto del SAC

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual dentro del semestre comprendido entre julio y diciembre de 2025. El empleador debe identificar cuál fue el salario más alto del período y dividir ese monto por dos.

En los casos en que la relación laboral no abarque todo el semestre, el cálculo proporcional requiere dividir el salario mensual por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados. Por ejemplo, si una empleada percibió un sueldo de $100.000 y trabajó seis meses, la operación sería (100.000/12) x 6, lo que arroja un total de $50.000.

¿Cuándo se paga el aguinaldo? Foto: NA.

El bono extraordinario

El acuerdo salarial vigente incorporó una suma fija no remunerativa a pagarse en noviembre, diciembre y enero. Este refuerzo económico varía según la carga horaria semanal:

Hasta 12 horas: $6.000.

Entre 12 y 16 horas: $9.000.

Más de 16 horas: $14.000.

Se trata de un pago independiente del salario básico y que no se integra al cálculo del aguinaldo.

Escalas salariales estimadas para diciembre

A la espera de la publicación oficial de la nueva grilla, las proyecciones realizadas en base a los valores de septiembre permiten anticipar los montos aproximados que corresponderían cobrar en enero para mensualizados, o en diciembre para personal jornalizado. Entre ellos:

Tareas generales:

Con retiro: $384.653,98 mensuales / $3.135,42 por hora.

Sin retiro: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

Sin retiro: $476.661,09 mensuales / $3.782,66 por hora.

Empleada doméstica. Foto: Unsplash.

Caseros:

Monto único: $427.730,74 mensuales / $3.382,93 por hora.

Tareas específicas:

Con retiro: $438.400,82 mensuales / $3.581,15 por hora.

Sin retiro: $488.014,54 mensuales / $3.926,13 por hora.

Supervisores/as:

Con retiro: $471.877,47 mensuales / $3.782,66 por hora.

Sin retiro: $525.618,83 mensuales / $4.142,97 por hora.

Con fechas claras, fórmulas definidas y actualizaciones salariales en marcha, diciembre representa un momento clave tanto para empleadores como para trabajadoras. La correcta liquidación del aguinaldo y de los conceptos adicionales no solo cumple con las exigencias legales, sino que también garantiza un cierre de año ordenado y acorde con los derechos laborales vigentes.