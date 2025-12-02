Se acelera la venta de Carrefour Argentina: el grupo que sacó ventaja en las negociaciones

Mientras Carrefour acelera su salida de la Argentina para concentrarse en mercados estratégicos, crece la expectativa por la inminente definición del comprador de sus operaciones locales. Aunque el plazo formal vence a mediados de diciembre, todo indica que el anuncio podría adelantarse, pero las condiciones finales de la auditoría serán claves para el desenlace.

¿Avanzan las negociaciones por Carrefour Argentina?

El futuro de Carrefour en la Argentina atraviesa horas decisivas. Es que, aunque la fecha oficial para conocer al nuevo propietario de las operaciones locales fue extendida hasta mediados de diciembre, todos los indicios parecieran indicar que el grupo francés podría adelantar el anuncio y definir al comprador.

Lo cierto es que hay una estrategia global de la compañía que acelera este proceso y que se centra en concentrarse en mercados considerados estratégicos, lo que implica desprenderse de aquellos que demandan inversiones millonarias y no tienen los mismos réditos, como el caso de Argentina.

Liberar recursos para reforzar su presencia en Brasil, España y Francia

Ya la estrategia de Carrefour quedó evidenciada con el plan anunciado por Alexandre Bompard, CEO global de la compañía, que dejó en claro que se buscan liberar recursos para reforzar sus operaciones en Brasil, España y Francia.

Hay que recordar que el Deutsche Bank, encargado de llevar a cabo la operación, había fijado la fecha límite de la venta de Carrefour Argentina para el 18 de noviembre. Empero, las ofertas no llegaron a tiempo y los interesados pidieron más tiempo para evaluar y analizar la información financiera y operativa antes de tomar una decisión de compra.

Carrefour planea vender sus activos de Argentina antes de mediados de diciembre. Foto: REUTERS

Pero entre todo ese ida y vuelta, un dato no menor sacudió la situación, dado que se filtró la oferta económica del Grupo De Narváez, lo que genera mayor presión y acelera las especulaciones sobre el destino final de las operaciones.

El Grupo De Narváez: ¿el elegido para la compra de Carrefour Argentina?

En la operación se incluyen 700 locales en diferentes formatos, el Banco de Servicios Financieros, presencia en 110 municipios y más de 17.000 empleados y un 21,1% del mercado.

Por todo esto, el Grupo De Narváez habría presentado una oferta concreta de compra por 1.000 millones de dólares.

En la actualidad, este grupo opera 92 tiendas bajo la marca Changomás, que las adquirió tras la compra de Walmart en 2020. Su presencia está en 21 provincias y también la Ciudad de Buenos Aires, aunque su concentración principal está en territorio bonaerense. Con la idea de querer quedarse con Carrefour, pasaría a tener un dominio del 29% del mercado minorista argentino y 39.000 empleados.

La propuesta de De Narváez se sustenta con el respaldo financiero del fondo francés L Catterton y del gigante inmobiliario IRSA, lo que podría reforzar la solidez de la operación.

El Grupo De Narváez acelera para quedarse con Carrefour. Foto: NA

Empero, la competencia no se rinde y Coto junto con el fondo estadounidense Klaff Realty, aparecen como los inmediatos interesados en adquirir Carrefour, aunque solicitaron más tiempo para ajustar sus ofertas.

Quizá la ventaja de Coto por sobre Klaff Realty es que tiene gran presencia en Argentina y ya cuenta con 120 sucursales, a diferencia del otro grupo que no opera en el país, aunque sí controla 100 locales de Uruguay.

Mientras tanto, en las negociaciones creen que Carrefour podría estar anunciando al “ganador” sin que se tenga que cumplir el plazo final de mediados de diciembre. Eso sí, una de las claves sería la continuidad de la marca para no perder terreno entre los consumidores. Además, se evitaría un cambio masivo de cartelería y preservaría el valor simbólico de la marca francesa.

Aunque la oferta de De Narváez es la más sólida, aún resta verificar los números finales de Carrefour Argentina. Eso sí, el monto definitivo podría ajustarse tras la auditoría final.