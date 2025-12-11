Impuesto a las Ganancias 2026: cómo quedará el nuevo piso y las escalas durante el próximo año

Todos los detalles del gravamen que se aplica sobre “las ganancias” obtenidas por una persona física o empresa a lo largo de un año fiscal.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

Los contribuyentes argentinos ya pueden ir tomando nota de cómo quedarán los nuevos pisos y escalas para el Impuesto a las Ganancias en 2026. Teniendo en cuenta que las mismas se actualizan en enero y julio, según el IPC del semestre anterior, para el primer semestre de 2026, el ajuste proyectado es del 11,73%, con impacto directo en los haberes cobrados desde enero.

Considerando la proyección de IPC entre julio y diciembre de 2025, es posible estimar los valores que se aplicarán desde enero 2026.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

El Impuesto a las Ganancias se calcula según el mes de pago, no según el mes de devengamiento. Por lo tanto, el sueldo de diciembre cobrado en enero debe retenerse con las deducciones ya actualizadas a 2026, aun si ARCA publica los valores oficiales días después.

Cuando se liquide el sueldo de enero (que se cobra en febrero), el empleador debe recalcular la retención correspondiente al sueldo de diciembre con las nuevas deducciones.

Deducciones personales estimadas para enero–junio 2026

Ganancia no imponible: $5.036.140,63

Cónyuge: $4.743.034,38

Hijo: $2.391.929,54

Hijo incapacitado: $4.783.859,09

Deducción especial – art. 30 c) ap. 1: $17.626.492,21

Deducción especial – nuevos profesionales/emprendedores: $20.144.562,53

Deducción especial – art. 30 c) ap. 2: $24.173.475,03

Los pisos salariales desde los cuales los trabajadores comenzarían a tributar el Impuesto a las Ganancias

Siempre considerando una inflación proyectada del 1,5% tanto para noviembre como para diciembre de este año, ¿desde qué sueldo se pagará Ganancias en enero 2026?

Soltero sin hijos

Sueldo Neto: $2.636.979

Sueldo Bruto: $3.177.083

Soltero con 1 hijo

Neto: $2.852.917

Bruto: $3.437.250

Soltero con 2 hijos

Neto: $3.500.732

Bruto: $4.217.749

Casado sin hijos

Neto: $3.065.170

Bruto: $3.692.976

Casado con 1 hijo

Neto: $3.281.108

Bruto: $3.953.142

Casado con 2 hijos

Neto: $3.928.922

Bruto: $4.733.641

Igualmente, cabe aclarar que la liquidación mensual puede variar según deducciones acumuladas y escalas aplicadas.