Industria argentina: la capacidad instalada cayó al 61% en octubre 2025 con pisos de 33%

El nivel representó una baja frente al mismo mes, pero en 2024, con una crisis en la actividad textil. Los detalles del reporte.

Actividad económica, producción industrial, NA

La utilización de la capacidad instalada de la industria se ubicó en 61% durante octubre 2025, según los últimos datos oficiales que publicó el INDEC este viernes 12 de diciembre. De esta manera, confirmó un escenario de enfriamiento de la actividad fabril y el nivel representó una baja frente al mismo mes de 2024, cuando el indicador se había ubicado en 63%.

Dentro del mapa industrial, el sector textil fue el que mostró el panorama más delicado. La utilización de su capacidad instalada cayó a niveles inferiores al 33%, con un piso cercano al 32,5%, muy por debajo del promedio de la industria. La contracción se profundizó en forma interanual y estuvo asociada a una fuerte caída en la producción de insumos básicos como hilados de algodón y tejidos.

Otros rubros, como la industria automotriz, operó en torno al 56,1%, por debajo del 61,2% registrado un año atrás en un contexto marcado por una menor cantidad de unidades producidas. En tanto, sectores vinculados al consumo masivo y a la logística mostraron una dinámica similar, afectados por la debilidad de la demanda.

Producción automotríz, producción industrial, industria argentina, NA

La fabricación de papel y cartón redujo su nivel de utilización desde 72,9% a 62,3%, una caída que se explicó principalmente por la menor producción de envases y embalajes. Este comportamiento suele ser considerado un indicador indirecto del nivel de actividad económica, dado su vínculo con el comercio y el transporte de bienes.

También se observaron descensos en caucho y plástico, donde la capacidad utilizada cayó de 48,9% a 42,6% impactada por la menor producción de neumáticos y manufacturas vinculadas a la industria automotriz y al consumo interno. En conjunto, estos sectores operaron muy por debajo de su potencial productivo.

El informe general subrayó que la industria continúa funcionando con un margen importante de capacidad ociosa, lo que plantea interrogantes sobre la velocidad de una eventual recuperación hacia el cierre del año. La persistencia de niveles bajos de demanda y la caída en ramas clave refuerzan el diagnóstico de un escenario industrial aún frágil en Argentina.

Industria textil

Qué significa que la industria cayó al 61% de uso de capacidad instalada

La capacidad instalada es el máximo nivel de producción que puede alcanzar una fábrica si usa todas sus máquinas, turnos y recursos disponibles en condiciones normales. Decir que la industria trabajó al 61% significa que, en promedio, las fábricas argentinas usaron solo 6 de cada 10 máquinas que tienen, mientas que el otro 39% quedó ocioso: máquinas apagadas, turnos que no se cubren o líneas que funcionan a media marcha.

Si bien no es una cifra de colapso, muestra enfriamiento, ya que una industria sana suele moverse más cerca del 70–75%.

Y en cuanto al piso, no es el promedio general, sino que refiere a sectores puntuales que están mucho peor que el conjunto de la industria. Cuando se dice que hay pisos del 33%, significa que algunos rubros, como el textil, están usando solo 1 de cada 3 máquinas.