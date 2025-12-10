ANSES: qué pasa si no se presenta la Libreta AUH antes del vencimiento y quiénes pueden perder el beneficio

A fines de diciembre vence el plazo obligatorio para entregar la Libreta en ANSES. Sin este trámite, se suspenden los pagos y se pierden beneficios claves, como la ayuda escolar.

Libreta virtual AUH Foto: -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que a fin de diciembre 2025 vence el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los requisitos más importantes para mantener el derecho al cobro mensual y acceder a los complementos anuales.

El formulario, conocido como Libreta AUH, es obligatorio según lo dispuesto en el Decreto 1602/2009, que establece que los titulares de la asignación deben acreditar cada año la regularidad escolar, el cumplimiento del calendario de vacunación, y las visitas médicas necesarias para garantizar el adecuado cuidado del menor.

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob

Este trámite debe realizarse una vez por año y es indispensable para que ANSES libere el 20% retenido en todos los meses como garantía de cumplimiento de los requisitos educativos y sanitarios.

Las principales consecuencias de no presentar la Libreta AUH

ANSES advierte que quienes no entreguen la Libreta dentro del plazo establecido enfrentarán cinco consecuencias directas, que impactarán en el ingreso económico de miles de familias.

Pérdida del 20% retenido durante el año: cada mes, ANSES retiene el 20% de la asignación como garantía de que se cumplirán los controles. Ese monto se acumula y se paga 60 días después de presentar correctamente la Libreta .

No cobro de la Ayuda Escolar Anual: la Ayuda Escolar solo se abona a quienes acreditan que el niño asiste a una escuela oficialmente registrada por la Secretaría de Educación. Sin Libreta, ANSES no liquida este beneficio, que es uno de los pagos complementarios más importantes del año.

Imposibilidad de cobrar la Asignación por Cuidados de Salud (Plan de los Mil Días): Este beneficio anual, equivalente a una AUH completa, está destinado a niños de hasta 3 años que forman parte del Plan de los Mil Días.

Para recibirlo, se exige: que el menor esté inscripto en el Programa Sumar , y presentar la Libreta dentro del plazo.

Suspensión total de la AUH: ANSES anunció que volvió a aplicar la suspensión del pago para quienes no presentaron la Libreta del año anterior.

Cómo presentar la Libreta AUH.

Guía práctica: cómo presentar la libreta virtual para el trámite de la AUH