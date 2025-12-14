El Gobierno espera la difusión de datos clave del INDEC que se conocerán esta semana: de cuáles se trata

La agenda económica de la Argentina está marcada por la difusión de nuevos datos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Enterate cuáles son.

El Gobierno se mantiene expectante a un dato clave en la economía argentina que saldrá a la luz esta semana para consensuar el crecimiento de la actividad económica.

Se trata del el indicador del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año (julio-septiembre), que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el martes 16 de diciembre.

Agenda económica: qué datos difunde el INDEC esta semana

El organismo que preside Marco Lavagna comenzará la penúltima semana de diciembre difundiendo una serie de indicadores claves, entre los que se encuentran el PIB y la inflación mayorista de noviembre.

En ese sentido, el Ejecutivo tendrá la mira puesta en ver la evolución del Producto Interno Bruto. El último dato, del segundo trimestre, mostró una contracción de 0,1% respecto al trimestre anterior, aunque contra el trimestre del año anterior subió 6,3%.

En paralelo, la recaudación tributaria de noviembre cayó por cuarto mes consecutivo, como consecuencia del impacto en la quita de retenciones al sector agropecuario.

Esto habría hecho que la recaudación caiga 8,7% real interanual, marcando la cuarta caída consecutiva contra el mismo mes del 2024. Con una variación interanual de 19,7%, el número final fue de $15.598.232 millones durante el penúltimo mes del año.

A su vez, el INDEC difundirá la canasta de crianza, costo de la construcción, inflación mayorista y comercio exterior. Todos los indicadores corresponden a noviembre.

A cuánto abrirá el dólar el lunes 15

Otros de los puntos de la agenda económica del Gobierno se enfoca en la evolución del dólar luego del dato inflacionario de noviembre y en medio de un mes marcado por la actividad en los mercados por las fiestas.

En esa línea, el dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación y entidades autorizadas, manteniendo su ritmo de actualización diaria en línea con la política cambiaria del Banco Central.