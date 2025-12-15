Cuánto cobran los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas en diciembre de 2025, con el aguinaldo incluido

El ingreso total del personal encargado de la defensa de la soberanía e integridad territorial de Argentina presenta un leve aumento por el Sueldo Anual Complementario.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Las Fuerzas Armadas Argentinas -compuestas exclusivamente por el Ejército Argentino (fuerza terrestre), la Armada Argentina (fuerza naval) y la Fuerza Aérea Argentina (fuerza aérea)- tienen como misión fundamental defender al país de agresiones externas, aunque también apoyan la seguridad pública, el desarrollo nacional y la cooperación internacional. Por cumplir con todas estas tareas, los integrantes de las instituciones militares cobran un sueldo.

Ese salario, aunque no experimentó ninguna modificación respecto a noviembre, se ve ampliado por la presencia de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre.

El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. En el caso del personal del Ejército y de las demás Fuerzas Armadas que no hayan trabajado todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas Argentinas en diciembre

Los salarios del personal de las Fuerzas Armadas varían según jerarquía y grado. A partir de diciembre de 2025, los valores de referencia son: