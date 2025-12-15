Cuánto cobran los integrantes de las Fuerzas Armadas Argentinas en diciembre de 2025, con el aguinaldo incluido
El ingreso total del personal encargado de la defensa de la soberanía e integridad territorial de Argentina presenta un leve aumento por el Sueldo Anual Complementario.
Las Fuerzas Armadas Argentinas -compuestas exclusivamente por el Ejército Argentino (fuerza terrestre), la Armada Argentina (fuerza naval) y la Fuerza Aérea Argentina (fuerza aérea)- tienen como misión fundamental defender al país de agresiones externas, aunque también apoyan la seguridad pública, el desarrollo nacional y la cooperación internacional. Por cumplir con todas estas tareas, los integrantes de las instituciones militares cobran un sueldo.
Ese salario, aunque no experimentó ninguna modificación respecto a noviembre, se ve ampliado por la presencia de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre.
El aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. En el caso del personal del Ejército y de las demás Fuerzas Armadas que no hayan trabajado todo el semestre, el SAC se liquida de manera proporcional a los meses efectivamente trabajados.
Cuánto cobran las Fuerzas Armadas Argentinas en diciembre
Los salarios del personal de las Fuerzas Armadas varían según jerarquía y grado. A partir de diciembre de 2025, los valores de referencia son:
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.809.917, sumado al aguinaldo de $1.404.958, el total es $4.214.875.
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.505.827, sumado al aguinaldo de $1.252.914, el total es $3.758.741.
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.283.057, sumado al aguinaldo de $1.141.529, el total es $3.424.586.
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $1.999.757, sumado al aguinaldo de $999.879, el total es $2.999.636.
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.738.692, sumado al aguinaldo de $869.346, el total es $2.608.038.
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.369.800, sumado al aguinaldo de $684.900, el total es $2.054.700.
- Capitán, Teniente de Navío: $1.134.465, sumado al aguinaldo de $567.233, el total es $1.701.698.
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.009.040, sumado al aguinaldo de $504.520, el total es $1.513.560.
- Teniente, Teniente de Corbeta: $909.683, sumado al aguinaldo de $454.842, el total es $1.364.525.
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $823.875, sumado al aguinaldo de $411.938, el total es $1.235.813.
- Suboficial Mayor: $1.404.956, sumado al aguinaldo de $702.478, el total es $2.107.434.
- Suboficial Principal: $1.245.527, sumado al aguinaldo de $622.764, el total es $1.868.291.
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.104.177, sumado al aguinaldo de $552.089, el total es $1.656.266.
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $971.246, sumado al aguinaldo de $485.623, el total es $1.456.869.
- Sargento, Cabo Principal: $871.959, sumado al aguinaldo de $435.980, el total es $1.307.939.
- Cabo Primero: $782.532, sumado al aguinaldo de $391.266, el total es $1.173.798.
- Cabo, Cabo Segundo: $724.278, sumado al aguinaldo de $362.139, el total es $1.086.417.
- Voluntario de 1ª, Marinero de 1ª: $659.720, sumado al aguinaldo de $329.860, el total es $989.580.
- Voluntario de 2ª, Marinero de 2ª: $610.510, sumado al aguinaldo de $305.255, el total es $915.765.