Argentina participará de un ejercicio militar conjunto con países de Sudamérica y EEUU: cuándo y dónde exhibirán su poder aéreo

El ejercicio tiene como objetivo dar una respuesta aérea combinada frente a un escenario multidimensional con misiones de distinta naturaleza, como control del espacio aéreo, protección de la fuerza, entrega de ayuda humanitaria y operaciones de superioridad aérea.

Se viene el ejercicio militar conjunto Salitre 2026. Foto: Fuerza Aérea de Chile

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) será anfitriona por quinta vez del ejercicio aéreo multinacional Salitre, instancia que reunirá en su próxima edición a personal y material aéreo de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, además de Estados Unidos y observadores internacionales.

Salitre V se desarrollará del 27 de junio al 12 de julio de 2026 y su centro de operaciones será la base aérea Cerro Moreno de la Vª Brigada Aérea en Antofagasta, debido a que la FACh asumió en el año 2004 la responsabilidad de organizar, planificar y ejecutar uno de los ejercicios aéreos más importantes y de mayor envergadura de América del Sur.

Su propósito es desarrollar la cooperación y relaciones de las Fuerzas Aéreas, aumentando su interoperabilidad a través de una planificación común con formato OTAN. Además, esta cita permite el entrenamiento de las tripulaciones de vuelo, de los sistemas de mando y control, como también de los sistemas logísticos y de personal.

La importancia de Salitre V para las fuerzas aéreas de Sudamérica

La quinta edición del ejercicio multinacional Salitre se consolida como una de las instancias de entrenamiento aéreo más relevantes para los ejércitos de Sudamérica, dado que reúne a fuerzas de distintos países bajo un mismo objetivo: perfeccionar la interoperabilidad, fortalecer la cooperación regional y medir la capacidad de respuesta ante escenarios de amenazas complejas.

En un contexto global en el que las operaciones combinadas resultan esenciales, este tipo de maniobras se vuelve clave para que las naciones sudamericanas afiancen estándares comunes y actualicen sus procedimientos.

La Fuerza Aérea Argentina en Salitre IV. Foto: Argentina.gob.ar

Además de promover el intercambio técnico y táctico, Salitre V ofrece una oportunidad única para que las distintas aviaciones militares pongan a prueba sus recursos humanos y materiales en condiciones que simulan situaciones reales de combate. La integración de aeronaves de diferentes generaciones, doctrinas y sistemas de armas exige una coordinación minuciosa y un alto nivel de profesionalismo, elementos fundamentales para mantener la seguridad y efectividad de las operaciones. Esa diversidad quedó claramente reflejada en Salitre IV, que reunió una variada gama de aeronaves de la región.

En su última edición, efectuada en 2022, el ejercicio contó con cazabombarderos A-4AR Fightinghawk y aviones de ataque ligero IA-63 Pampa III de Argentina; aviones de combate F-5EM y de transporte/tanquero KC-390 Millennium de Brasil; aviones de combate A-36 Toqui, A-29 Super Tucano, F-16 Block 50, F-16 MLU, y F-5 Tigre Ill, además de aeronaves de apoyo al combate MH-60M Black Hawk, Bell 412EP, KC-130R Hercules, KC-135E Stratotanker y E-3D Sentry de Chile.