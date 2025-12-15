Dólar: qué es el régimen de bandas cambiarias y cómo se ve afectado por el anuncio del Gobierno

El Banco Central anunció que el régimen de bandas cambiarias se ajustará según la inflación mensual informada por el INDEC. ¿En qué consiste la flotación entre bandas?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán con base en el dato de inflación mensual compartido por el INDEC. El esquema cambiará a partir de enero de 2026 y más de uno se pregunta cómo funciona verdaderamente el sistema de flotación entre bandas del que tanto se habla.

Según indicó la entidad gubernamental, desde el primer día de 2026 “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC (T-2)”.

¿En qué consiste el régimen de bandas cambiarias?

El sistema de bandas cambiarias se impuso en la Argentina el 11 de abril de 2025 y rige desde entonces. En aquel momento, se estableció un rango para la conversión de entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar. El tipo de cambio fluctúa según la oferta y la demanda, pero no puede superar ni descender de los precios indicados.

Cuando el tipo de cambio alcanza el valor inferior, el BCRA interviene vendiendo pesos para mantener ese nivel y así aumentar reservas internacionales. Cuando el valor del dólar supera el techo de la banda, la entidad monetaria deberá vender dólares para estabilizar el precio.

El Banco Central aclara que puede, ocasionalmente, intervenir en el mercado de cambios para evitar volatilidades excesivas en función de objetivos macroeconómicos. Además, de esta manera se permite una transición ordenada hacia la flotación libre, es decir, a que no haya ningún tipo de control sobre el mercado de cambios.

Además, el BCRA ajusta los valores en un ritmo mensual planificado con antelación. Todos los meses, el precio de referencia de la banda inferior baja 1%, y la banda superior realiza lo opuesto, aumentando 1%. De esta manera, se produce el traspaso a un régimen de flotación libre.

Actualmente, la banda inferior y superior se ubican en $921,20 y $1518,52 respectivamente. Esto quiere decir que el precio del dólar oficial se mantendrá entre estos valores, por lo menos hasta el mes de enero, en el que empezará a regir la nueva reglamentación.

¿Cómo será el régimen a partir de enero?

El comunicado del BCRA indica que, a partir de 2026, “el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)”.

Este último inciso significa que, si bien seguirá el ritmo de inflación dictado por el INDEC, lo hará con dos meses de rezago. Es decir, en enero se actualizará según los datos de noviembre.