El FMI celebró los anuncios del Banco Central y afirmó que colabora “estrechamente” con el Gobierno para implementar las medidas

“Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”, señaló Julie Kozack, vocera del organismo.

Logo FMI. Archivo: Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró este lunes los anuncios del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre los cuales se destaca que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo.

“Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento”, señaló Julie Kozack, vocera del organismo, en su cuenta de X (ex Twitter).

Y añadió: “Estamos colaborando estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de estas importantes medidas”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, citó y agradeció el mensaje: “¡¡Gracias Julie/equipo!!”, escribió.

El anuncio del Banco Central

Mediante un comunicado, el BCRA indicó que “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por INDEC”.

Además, señaló que a partir del 1 de enero de 2026, el ente “iniciará un programa de acumulación de reservas internacionales consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios”.

“El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, agregó.

Banco Central. Foto: NA

Entre los nuevos puntos, el Banco Central también destacó:

• Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización.

• El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado.

Según el BCRA, estos cambios tienen como objetivo que “la oferta monetaria acompañe la recuperación de la demanda de dinero priorizando su abastecimiento a través de la acumulación de reservas internacionales”.

“Los esfuerzos de la autoridad monetaria priorizarán el objetivo de alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”, señala el texto.