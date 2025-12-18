Cambios en la AUH de ANSES: quiénes podrán recibir el pago sin la retención del 20%

El Ministerio de Capital Humano habilitó un nuevo esquema de pago que elimina el descuento del 20% para un grupo reducido de beneficiarios, siempre que los datos sanitarios puedan verificarse de forma automática.

AUH sin retención: ANSES podrá pagar el 100% del beneficio en determinados casos. Foto: ANSES.

El Ministerio de Capital Humano introdujo un cambio relevante en el funcionamiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de una nueva resolución, habilitó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a pagar el 100% del beneficio mensual sin aplicar la retención del 20% en determinados casos, con el objetivo de simplificar trámites y acelerar el acceso efectivo al dinero por parte de las familias beneficiarias.

Hasta el momento, el esquema de la AUH contemplaba el pago mensual del 80% del monto total, mientras que el 20% restante quedaba retenido y se abonaba de manera anual, una vez presentada la Libreta que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y, en los casos correspondientes, la escolaridad de los niños y adolescentes. Este mecanismo, si bien buscaba garantizar derechos básicos, generaba demoras y trámites adicionales para miles de titulares.

AUH de ANSES: quiénes cobrarán el monto completo mes a mes

Con la implementación de la Resolución 1170/2025, ANSES dejará de aplicar la retención a los niños de hasta 4 años de edad inclusive, siempre que los sistemas oficiales permitan verificar de manera automática el cumplimiento de los controles sanitarios y del esquema de vacunación.

De esta forma, las familias alcanzadas por la medida podrán percibir el total del beneficio mes a mes, sin necesidad de esperar un pago anual ni presentar formularios adicionales. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que la modificación apunta a:

Reducir gestiones presenciales.

Agilizar los procesos administrativos.

Asegurar que los recursos lleguen en tiempo y forma a los hogares con niños pequeños.

La normativa aclara que el nuevo sistema automático no elimina las vías tradicionales de acreditación. En aquellos casos en los que los datos sanitarios no se encuentren disponibles o no puedan ser validados de manera digital, los titulares de la AUH podrán presentar la documentación correspondiente ante ANSES para acceder al monto retenido, tal como se realizaba hasta ahora.

AUH sin retención: ANSES podrá pagar el 100% del beneficio en determinados casos. Foto: Archivo.

Para los niños de 5 años en adelante, el esquema se mantiene sin cambios. La liberación del 20% retenido continúa sujeta a la acreditación de la escolaridad en establecimientos educativos oficialmente reconocidos, requisito que seguirá siendo obligatorio para el cobro completo del beneficio.

Si bien el alcance de la medida ya fue definido, aún resta conocer cuándo comenzará a aplicarse de manera efectiva el nuevo sistema de pagos, que también tendrá impacto en la Asignación por Embarazo. En ese sentido, se espera que tanto ANSES como el Ministerio de Capital Humano brinden precisiones operativas en las próximas semanas.

El cambio representa un ajuste en la gestión de la AUH, orientado a simplificar el acceso a la prestación y a reducir las barreras administrativas, especialmente para las familias con niños más pequeños.