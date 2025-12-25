Un nuevo escenario: los 3 ejes que marcan el orden económico, según JP Morgan

Su informe Perspectivas 2026 indica que hay un cambio en los principales ejes de la economía global.

JP Morgan. Foto: Reuters.

El J.P. Morgan presentó su informe Perspectivas 2026, en el que marcó su visión y los cambios en la economía mundial. Se destaca allí la salida del ciclo de una inflación baja, además de la despedida de la globalización eficiente que había estado presente durante las últimas décadas.

La nueva fase de la economía está marcada por tres ejes: la inteligencia artificial, un crecimiento de la inflación y el desarme del orden económico internacional.

JP Morgan. Foto: NA

Inteligencia artificial

Por un lado, la inteligencia artificial fue mencionada como la herramienta para una revolución tecnológica que se puede equiparar con la electrificación o incluso el avance de internet. Y suman que alrededor del 40% de la capitalización del S&P 500 tiene conexión directa con las expectativas alrededor de la IA.

Un dato aportado por J.P. Morgan indica que el gasto alrededor de la IA ya aportó al crecimiento del PBI de Estados Unidos más que el consumo privado durante el 2025. El gran debate que se menciona tiene que ver con quién logre captar el valor económico de esta aparición.

Inteligencia artificial, ChatGPT. Foto: REUTERS

Aumento de la inflación

La inflación obligará a los precios a alejarse del régimen de baja inflación que había previo a la pandemia. El envejecimiento de la población, los déficits fiscales persistentes y una mayor fragmentación comercial llevan a una mayor volatilidad en la inflación.

El informe del banco indica: “El riesgo más profundo —y a la vez el más difícil de medir— es el de la psicología de consumidores y empresas. Tras la pandemia, ambos volvieron a internalizar la posibilidad de inflación, y el comportamiento corporativo evolucionó hacia ajustes de precios mucho más rápidos”.

Los sectores clave atraviesas cuellos de botella en este contexto: “Los precios se ajustan más rápido que la oferta y pueden mantenerse elevados incluso con una demanda débil. Los productores que controlan estos cuellos de botella conservan un fuerte poder de fijación de precios”.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Fragmentación mundial

J.P. Morgan indicó que el mundo se escapa de la lógica de eficiencia extrema, con una prioridad por la resiliencia, seguridad y control de recursos estratégicos.

El concepto de globalización perdió fuerza producto de la crisis financiera global, además de que los conflictos avanzaron al cambio de rumbo actual.

Los nuevos ganadores en este escenario son los sectores que tienen que ver con la energía, defensa, seguridad e infraestructura crítica.

Energía limpia. Foto: Unsplash.

Con respecto a Latinoamérica, la mirada es favorable por parte del banco. La región tiene una ventaja estructural en un marco donde hay mayor demanda alrededor de la energía, minerales críticos y alimentos.

Argentina es un país con potencial ante las necesidades globales. Su capacidad en energía, agroindustria y minerales críticos pueden ser fundamentales. De todos modos, se menciona que las reglas del juego deben ser previsibles para conseguir el éxito.