Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Los Estados Unidos de América serán sede de la Argentina Week que incluirá encuentros con inversores internacionales para promover e insertar a la Argentina en el resto del mundo. Más de 400 hombres y mujeres de negocios y finanzas participarán del encuentro durante la noche del martes 9 de marzo a partir de las 19 horas (20 horas en Argentina).

El evento busca sobre todo promocionar oportunidades en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento, y afianzar los vínculos con el sector financiero de Estados Unidos.

Argentina Week Foto: Argentina Week

Quiénes participarán de la Argentina Week

Los funcionarios argentinos que participarán del encuentro son: Javier Milei, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el jefe de gabinete Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones.

Además, se suman los gobernadores: Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca), Rolando Figueroa (Neuquén), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro); quienes figuran en la lista de oradores para para un encuentro privado en la sede del AS/COA, en el Upper East Side.

Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno, junto al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

Qué sucederá en la Argentina Week

El encuentro estará organizado por JP Morgan, Bank of America y Kaszek junto a la Embajada Argentina en EEUU, a cargo de Alec Oxenford. Se presentarán además los funcionarios estadounidenses: Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos; Lynn Martini, presidente del NYSE, la bolsa de NYC en Wall Street.

Habrán más de 35 encuentros, con 100 CEOs como speakers. Y, según informaron los organizadores, el evento tendrá localidades agotadas y tuvieron que rechazar pedidos de acreditaciones a muchas personas.

El evento tiene como ejes la energía, IA, finanzas, inversiones, agroindustria, minería, laboratorios e infraestructura. Sobre el último punto existe un breve panel acerca de la privatización de trenes.

Tren Belgrano Sur. Foto: Trenes Argentinos

“La Argentina está retomando una agenda internacional activa, con un modelo de orden y disciplina fiscal que genera confianza. Eso es lo que estamos viendo: un programa que vuelve a poner al país en el mapa global”, dijo la presidente del CICyP, Bettina Bulgheroni.

Qué empresarios importantes asistirán al evento

El sector financiero desembarca con una delegación de “pesos pesados”. Entre los nombres que circularán por los pasillos se destacan Juan Parma (Macro), la dupla de Eduardo Escasany y Diego Rivas (Galicia), acompañados también por Fabián Kon, y el referente de Puente, Federico Tomasevich. La banca internacional y las fintech no se quedan atrás, con Federico Elewaut (Citi), “Paco” Manríquez (Supervielle), Pierpaolo Barbieri (Ualá) y la mirada estratégica de Anna Cohen (Cohen) y Gabriela Renaudo (Visa).

Por el lado del campo, el motor exportador del país dice presente con Juan Farinati (Bayer), Mariano Bosh (Adecoagro), Santiago González del Solar (Cargill) e Ignacio Bartolomé (GDM).

Si hay un rubro que domina la agenda es, sin dudas, el de Energía y Minería. La apuesta por los recursos naturales se siente en la grilla de oradores, donde el panel sobre Vaca Muerta se lleva todas las miradas. Allí, la presencia estelar de Mark Nelson (VP de Chevron) y Miguel Galuccio (Vista) se verá potenciada por Harold Hamm, el magnate del shale estadounidense y amigo personal de Donald Trump, quien recientemente puso un pie en el país con Continental Resources.

Energía y minería Foto: Proactive Investors

La jornada continuará con un pujante equipo del sector energético, que tendrá como protagonistas a Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Marcos Bulgheroni (Pan American Energy). Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la cumbre será el mano a mano entre Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE, y Daniel González Casartelli, hombre clave del Ministerio de Economía en su rol de secretario Coordinador de Energía y Minería, un cruce que promete definiciones centrales para el futuro de la actividad.

Horacio Marin, CEO de YPF. Foto: NA.

La lista se completa con figuras de primera línea como Alejandro Macfarlane (Camuzzi), Martín Genesio (AES) y Marian Schoua, quien asiste con el doble sombrero de Aconcagua y presidenta de la AmCham. En el terreno de la tecnología y los servicios de valor agregado, se destacan Sofia Vago (Accenture), Guillermo Rauch (Vercel), Silvia Tenazinha (Salesforce) y los referentes del ecosistema emprendedor y biotecnológico como María Julia Bearzi (Endeavor), Leandro Sigman (Insud) y Gastón Taratuta (Aleph).

Próxima escala de Milei: La asunción de Kast en Chile

La estadía en Nueva York será de carácter breve. El martes al mediodía, tras concluir sus compromisos financieros, Javier Milei partirá rumbo a Santiago de Chile. Allí asistirá el miércoles a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, cerrando así una gira de seis días que habrá combinado alta diplomacia militar, diplomacia financiera e hitos de sintonía ideológica regional.