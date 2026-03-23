Riesgo País; JP Morgan. Foto: Agencia NA.

JP Morgan informó tres requisitos que considera fundamentales para volver a categorizar a Argentina como mercado emergente: liberar flujo de capitales, establecer un régimen cambiario estable y ofrecer un marco regulatorio confiable.

El banco lo expone en la sexta edición de su Manual del País Argentina, donde reconoce avances recientes, pero advierte que el cambio de categoría aún depende de resolver esos puntos.

MSCI, la firma que elabora los principales índices bursátiles globales y define la clasificación de los países según su grado de desarrollo de mercado, será quien evalúe si la Argentina reúne las condiciones necesarias para dejar atrás el estatus “standalone”.

JP Morgan. Foto: Reuters.

El impacto político y las reformas recientes

A su vez, el mismo informe proyecta un escenario más favorable hacia 2026, en medio de un programa económico que busca profundizar reformas y atraer inversión. Según el documento, las elecciones legislativas de 2025 aportaron un mayor grado de previsibilidad política y reforzaron la capacidad del Gobierno para impulsar cambios.

JP Morgan interpreta que el oficialismo logró ampliar su margen de acción en el Congreso y que ese reacomodamiento redujo riesgos institucionales. A partir de ese nuevo equilibrio, se aprobaron iniciativas consideradas relevantes por el mercado, como el presupuesto 2026, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal y una reforma laboral orientada a bajar costos y promover empleo formal.

En el plano financiero, el banco observa una mejora clara en la percepción de riesgo. El riesgo país retrocedió desde niveles cercanos a los 2.700 puntos básicos en 2023 hasta el rango de los 600 puntos, mientras que el tipo de cambio mantuvo estabilidad tras las elecciones.

Para JP Morgan, la deuda soberana fue la primera en reflejar la recomposición macroeconómica, pero las acciones no acompañaron el movimiento.

Esto se debe, según la entidad, a la falta de flujos internacionales hacia un mercado que continúa clasificado como standalone, fuera de los principales índices globales.

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En ese contexto, el equity argentino aparece como el activo con mayor margen de recuperación. El banco señala que las valuaciones siguen bajas en términos relativos, a diferencia de los bonos, que ya operan en torno de los 70 y 80 centavos por dólar.

Las empresas que podrían beneficiarse

De cumplirse los tres requisitos faltantes, JP Morgan estima que podrían ingresar alrededor de US$3.200 millones en flujos pasivos vinculados a índices y ETFs, lo que ampliaría la demanda por acciones locales y mejoraría la profundidad del mercado.

El impacto se concentraría en compañías con mayor liquidez y capitalización. El informe menciona a YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur y Pampa Energía entre las firmas con mejores condiciones para captar esos fondos.

JP Morgan. Foto: NA

La decisión de MSCI, no obstante, no se limitará a parámetros macro. El organismo evalúa accesibilidad operativa, reglas del mercado y disponibilidad de información.

El banco también marca que la consistencia política será clave. La continuidad de las reformas más allá del ciclo electoral será un punto de observación, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Si el país sostiene el rumbo actual y MSCI abre el proceso de consulta en 2026, JP Morgan estima que la Argentina podría volver a la categoría de mercado emergente entre 2027 y 2028.