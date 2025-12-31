Miles de clientes del Banco Nación recibieron $700 mil por error en sus cuentas: qué pasa con ese dinero

La situación estalló cuando los trabajadores de la Cámara de Diputados advirtieron de un depósito a favor en el banco de $699.177,82. La postura de la entidad.

En vísperas a fin de año, los usuarios del Banco Nación se encontraron con dinero extra en sus cuentas remuneradas. El monto, cercano a los 700 mil pesos, se debió a un error en los sistemas de la entidad, que reconoció la falla técnica y afirmó que trabaja para solucionarla.

Cabe recordar que los titulares de cuentas bancarias remuneradas reciben un interés diario por el dinero que tienen depositado. La tasa, determinada por cada banco, suele estar por debajo de la que ofrece un plazo fijo.

Sin embargo, en las últimas horas se acreditaron rendimientos mal calculados por error y los usuarios alertaron en redes sociales que sus cuentas vieron ingresos en concepto de “rendimiento diario” mucho mayores a los que les hubieran correspondido.

Según explicaron, los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD.

La situación estalló cuando los trabajadores de la Cámara de Diputados advirtieron de un depósito a favor en el banco de $699.177,82. De inmediato, los empleados legislativos comenzaron a comunicarse por WhatsApp para averiguar cuál era el motivo del pago.

Qué pasa si usé el dinero entregado por error del Banco Nación

Si bien desde la entidad advirtieron que trabajan para solucionar el problema lo antes posible, no precisaron sobre cuándo impactarán las correcciones ni acerca de la cantidad de clientes afectados.

Por otro lado, tampoco informaron qué pasa si los usuarios usaron, retiraron o transfirieron el monto depositado por error antes de que el banco pueda descontarlo de sus cuentas.