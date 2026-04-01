Bono de $40.000 y sumas extras de hasta $300.000 para Fuerzas de Seguridad:

Fuerzas de seguridad Foto: NA

El Gobierno confirmó que dará $340.000 extra a las fuerzas de seguridad por única vez en abril junto con el sueldo. La decisión fue tomada en medio del malestar por la depreciación de los sueldos en el sector.

Además de la disconformidad por las prestaciones de la obra social del sector, el anuncio publicado en el Boletín Oficial consta de un bono de $40.000 destinado al personal activo de las fuerzas de seguridad y de una suma fija extra de $300.000 a la que se llegará de acuerdo con las categorías.

Policía Bonaerense. Foto: Wikimedia Commons

¿A quién está destinado cada monto?

Personal de la Policía Federal.

Gendarmería Nacional.

Prefectura Naval Argentina.

Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Alumnos en formación de la Gendarmería.

Servicio Penitenciario Federal.

Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad.

La información se publicó en el decreto 216/2026 dentro del Boletín Oficial de este miércoles 1° de abril. De esta forma el Gobierno se adelantó al reclamo convocado para mañana bajo la consigna: “Un salario digno”.

“El gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”, argumenta la medida el Poder Ejecutivo mediante el Boletín, y añadió que “el propósito es reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

En este contexto, explican que el bono será fijo y no remunerativo, tampoco bonificable, de $40.000. Pero no será la única suma que entregará el gobierno con el sueldo de abril, ya que, de acuerdo con el rango, cada persona recibirá un segundo bono que oscila entre los $100.000 y los $300.000.

¿Quiénes cobrarán las sumas más altas?

Los montos más altos serán para las jerarquías iniciales del escalafón, entre las que se encuentran:

Agentes, cabos y sargentos de la Policía Federal, y rangos similares de las demás fuerzas. Las categorías más altas, como comisarios, comandantes generales y mayores, no percibirán el bono.

Asimismo, aunque se descarta alguna suma, no se incluyeron a las Fuerzas Armadas, donde las quejas salariales también se manifiestan.

Por último, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, que lidera Alejandra Monteoliva, subrayaron en el decreto que las partidas saldrán de recursos previstos en el presupuesto, ya que los fondos emergerán de los créditos asignados al mismo, por lo que “no implicará una partida adicional”.